Coach Tom Pidcock vindt top-5 in Tour realistisch en houdt deur op een kier voor WK veldrijden

Tom Pidcock mag volgens zijn coach Kurt Bogaerts een top-5 in het algemeen klassement van de Tour 2024 ambiëren. “Er moeten wel een aantal serieuze stappen gemaakt worden”, aldus Bogaerts bij GCN. Daarnaast houdt de coach de deur op een kier voor het WK veldrijden.

Pidcock werd afgelopen seizoen dertiende in de Tour de France. De jonge Brit reed zo goed als twee weken in de top-10, maar kraakte dan toch. Uiteindelijk eindigde hij als dertiende op bijna 48 minuten van winnaar Jonas Vingegaard. Ploeggenoot Carlos Rodríguez werd vijfde op een goede dertien minuten. “Of Pidcock klaar is om volgend jaar kopman te zijn in een grote ronde? Dat is moeilijk te zeggen. Ik weet dat hij op fysiek vlak nog enorme stappen kan maken. Het is nog onbekend terrein voor hem. Maar ik denk wel dat hij volgend jaar weer een stap zal maken, dan zullen we zien waar hij staat.”

“Progressie ten opzichte van dit jaar zou al goed zijn”, vervolgt Bogaerts. “Zoals een top-5 in het algemeen klassement of een rit winnen tegen de klassementsrenners. Dat zou een gezonde ambitie zijn. En als je een top-5 kunt rijden, ben je ook dicht bij het podium. Maar goed, dit jaar was hij dertiende op grote achterstand. Er moeten dus een aantal serieuze stappen gemaakt worden.”

WK veldrijden

Verder had de Belgische coach het ook over het veldrijden. Het Laatste Nieuws bracht vrijdag naar buiten dat Pidcock het WK veldrijden in Tábor zal missen, maar Bogaerts nuanceert dat. “Ik kan het niet bevestigen. Als ik zeg dat de kans klein is, betekent dat niet dat hij het niet doet. Ik zei in de media dat het erg onwaarschijnlijk was, maar dat is niet bevestigd.”

“Er zijn veel factoren die de beslissing beïnvloeden. We weten allemaal dat de weg een grote focus is. Maar er zijn drie disciplines en die puzzel heeft tijd nodig. Ik ben echter niet gehaast, het is geen dringende beslissing. We zitten in de planningsfase en die is ingewikkeld”, besloot Bogaerts.

