Taco van der Hoorn: “Als er niets gek gebeurt, ga ik naar de Tour de France”

Taco van der Hoorn maakt deze zomer zijn debuut in de Tour de France. De 28-jarige Rotterdammer ging in mei op hoogtestage met een deel van de beoogde Tour-ploeg van Intermarché-Wanty-Gobert, waarna hij bij terugkeer meteen de Brussels Cycling Classic won. Hoewel de definitieve selectie nog niet duidelijk is, laat Van der Hoorn aan WielerFlits weten dat hij normaal gesproken eind juni afreist naar Denemarken voor het Grand Départ.

Begin mei verkende Van der Hoorn met vaste trainingspartner Jan-Willem van Schip onder meer een stukje van de zevende Tourrit, die eindigt in Longwy. “Áls ik rijd, wil ik in ieder geval alles aan de voorbereiding gedaan hebben”, knipoogde hij destijds al op vraag van ons. Naderhand trok hij met onder meer Quinten Hermans, Louis Meintjes en Andrea Pasqualon op hoogtestage naar Andorra. Dat het de troepen van Aike Visbeek geen windeieren heeft gelegd, bleek al snel. Naast Van der Hoorn wisten namelijk ook Pasqualon (Circuit de Wallonie) en Meintjes (Giro dell’Appennino) daarna te winnen.

De Tour-ploeg van de succesvolle Waalse formatie krijgt zo steeds meer vorm. De sterke sprinter Alexander Kristoff leek eerder al zeker voor de Tour, die daar zijn vaste lead out Pasqualon dus waarschijnlijk aan zijn zijde treft. Meintjes en Hermans zouden ook kunnen rekenen op een plekje, net als Van der Hoorn. “Als er niets geks gebeurt, dan ga ik naar de Tour de France”, laat hij aan WielerFlits weten. Voor hem wachten komend weekend eerst nog Dwars door het Hageland en de Elfstedenronde Brugge (beide Exterioo Cycling Cup), alvorens hij het NK op de weg op de VAM-berg betwist.

Intermarché-Wanty-Gobert wil voorlopig niets bevestigen wat betreft de Tour de France, behalve dat de Nederlander – die bij zijn grote ronde-debuut vorig jaar meteen de derde etappe in de Giro d’Italia won – in de voorselectie zit. Daar zouden nog negen á tien renners deel van uitmaken, voor in totaal acht plekken. Naar verluidt staan daar naast de eerdergenoemde vijf namen ook Sven Erik Bystrøm, Kobe Goossens, Simone Petilli, Adrien Petit en Georg Zimmermann op. Seizoensrevelatie Biniam Girmay slaat de Tour in ieder geval over.

Wedstrijdprogramma Taco VAN DER HOORN