Andrea Pasqualon zegeviert in Circuit de Wallonie

Andrea Pasqualon heeft het Circuit de Wallonie 2022 op zijn palmares bijgeschreven. De 34-jarige Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert was op de lastige finishstrook in Mont-sur-Marchienne de beste van een uitgedund peloton. Hij liet Axel Zingle en Philippe Gilbert achter zich. Op de erelijst is de ervaren Pasqualon de opvolger van Christophe Laporte.

We vullen dit verslag aan.

Het Circuit de Wallonie is een lastige UCI 1.1-koers van ruim 192 kilometer van Charleroi naar Mont-sur-Marchienne. In het middendeel van de wedstrijd zijn een aantal hellingen te vinden, waarna de koers in een plooi valt na drie lokale ronden van ruim tien kilometer. Daarnaast is het alweer de zesde manche in de Exterioo Cycling Cup, een regelmatigheidsklassement over een aantal 1.1-wedstrijden in België en Nederland. Aan de start stonden zeven profteams, waaronder Lotto Soudal, Intermarché-Wanty-Gobert en Alpecin-Fenix.

De koers werd in de eerste uren gekleurd door een zestal renners. Kenneth Caethoven (Minerva), Siebe Deweirdt (Elevate p/b Home Solution Soenens), Jeroen Eyskens (Tarteletto-Isorex), Daniel Koszela (XSpeed United), Bert-Jan Lindeman (VolkerWessels) en Luke Mudgway (Bolton Equities Black Spoke) bundelden de krachten en zouden het peloton voor een lange periode niet meer terugzien. Groter dan vier minuten werd hun voorsprong echter niet, vooral dankzij Intermarché-Wanty-Gobert. De ploeg van Aike Visbeek en Hilaire Van der Schueren reed een thuiswedstrijd.

Het zestal werd echter al geruime tijd voor de finish gegrepen, waarvan Mudgway zich als laatste gewonnen gaf. Lotto Soudal probeerde toen een tachtisch overwicht te creëren door Steff Cras in het offensief te sturen. Hij kreeg Abram Stockman van het kleine Duitse team Saris Rouvy-Sauerland mee. Zij hielden hun inspanning vol tot aan het begin van de lokale ronde onder de rook van Charleroi. Stockman wilde zich niet gewonnen geven en hij was een van de vele renners die daarna een aanval plaatsten. Uiteindelijk begon een groep van zo’n veertig renners aan de laatste vijf kilometer.

Canadees kampioen Guillaum Boivin probeerde daarin nog een sprint te voorkomen. De renner van Israel-Premier Tech werd in de laatste anderhalve kilometer weer teruggepakt, waarna de stress in de glooiende laatste kilometer alleen maar toenam. Neoprof en man in vorm dit jaar Axel Zingle probeerde het daarna en hij kreeg meteen een mooi gat. Philippe Gilbert probeerde vervolgens dat gat te dichten, met Andrea Pasqualon in zijn wiel. De ervaren Lotto-Soudal-renner kreeg de kloof niet dicht, waarna Pasqualon probeerde over te steken. In extremis achterhaalde hij de vijftien jaar jongere Zingle in de laatste vijftig meter.