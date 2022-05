Aike Visbeek sluit Tourdeelname Biniam Girmay uit: “Verschillende redenen”

Biniam Girmay zal deze zomer niet meedoen aan de Tour de France. Na zijn ongelukkige opgave in de Giro d’Italia leek de weg open te liggen voor een deelname aan de Ronde van Frankrijk. Aike Visbeek, sportief manager bij Intermarché-Wanty-Gobert, is echter duidelijk in gesprek met Het Nieuwsblad. “De Tour is géén optie.”

RIDE: Een must-have voor iedere wielerliefhebber

Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Met het Zomernummer van RIDE ben je optimaal voorbereid op de komende wielerzomer. Met dit magazine doe je iedere wielerliefhebber een plezier! Bestel nu jouw exemplaar

De 22-jarige Girmay moest vanwege het ongelukkige ‘kurkincident’ de Ronde van Italië verlaten, een dag na zijn indrukwekkende ritzege in Jesi. Door zijn vroegtijdige opgave in de Giro, speelde Intermarché-Wanty-Gobert even met het idee om Girmay deze zomer alsnog mee te nemen naar de Tour. “Natuurlijk hebben we al aan de Tour gedacht, maar we hebben ook ambitieuze plannen voor het najaar. Het wereldkampioenschap in Wollongong (Australië, red.) is het grote doel”, gaf Visbeek een week geleden nog aan.

“Sturen we Girmay naar de Tour, dan betekent het dat hij een andere WK-aanloop kent. We moeten een wijze beslissing nemen, rekening houdend met zijn leeftijd. Hij is nog maar 22, dat is jong voor een grote ronde erbij. Een halve Tour? Dat is een tussenoplossing waarvoor Biniam ongetwijfeld niet warmloopt”, aldus Visbeek, die nu echter duidelijk maakt dat de Eritreeër dit jaar nog niet zal deelnemen aan de Tour.

Voorbereiding op WK

“De Tour is géén optie. Om verschillende redenen. Door het kurkincident moet hij met dat geraakt linkeroog tien dagen van de fiets blijven. Dus krijg je automatisch een gebrekkige voorbereiding. Bovendien is Bini geen vragende partij en hebben we een voldoende sterke ploeg. Hij behoudt liever zijn najaarsprogramma naar het WK toe”, klinkt het. Girmay, nog altijd herstellende van zijn oogblessure, vliegt vandaag overigens terug naar zijn thuisland Eritrea.

De renner zal normaal gesproken in de Ronde van Polen (30 juli tot en met 5 augustus) weer een rugnummer opspelden. “Al is de hoop nog niet opgegeven dat Bini eventueel in de Ronde van Wallonië (23-27 juli) kan starten”, laat Visbeek nog weten. Girmay zal in aanloop naar het WK in Wollongong ook nog de Tour du Limousin (16-19 augustus), Bretagne Classic-Ouest-France (28 augustus) en – in Canada – de GP Québec (9 september) en GP Montréal (11 september) betwisten.