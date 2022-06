Louis Meintjes soleert naar de zege in Giro dell’Appennino

De 83ste editie van de Giro dell’Appennino is gewonnen door Louis Meintjes. De Zuid-Afrikaan van Intermarché-Wanty-Gobert sprong op goed zeven kilometer van de streep weg uit een elitegroepje van negen renners en soleerde naar de zege. Natnael Tesfatsion won de sprint voor de tweede plaats, Georg Zimmermann maakte het feestje van Intermarché-Wanty-Gobert compleet door als derde te finishen.

Net als vorig jaar begon de Giro dell’Appennino in Pasturana, nabij Novi Ligure, waar het officiële startsein klonk. Er werd eerst een relatief vlakke lokale ronde aangedaan. Daarna ging het langzaam maar zeker naar de eerste klim van de dag, de Fraconalto (5,5 km aan 6,8%). Vervolgens volgden de Crocefieschi (5 km aan 6,7%), Crocetta d’Orero (5,2 km aan 5,5%) en in de finale de Pietravalazzara (6,2% km aan 7,7%) en de Madonna della Guardia (6,9 km aan 7,9%). Na de top van die laatste beklimming was het nog ruim 25 kilometer tot aan de streep.

Zes renners vormen de vroege vlucht

Met Simon Clarke, Louis Meintjes, Quinten Hermans, Natnael Tesfatsion, Alessandro Covi en Davide Rebellin – die hier zijn rentree maakte nadat hij vorig jaar zwaar ten val kwam in de Memorial Marco Pantani – stonden er meerdere interessante renners aan het vertrek. Zes andere lieden vormden echter de vlucht van de dag. Paul Wright (Mg.K Vis-Color for Peace-VPM), Lukas Meiler (Team Vorarlberg), Alessandro Monaco (Biesse-Carrera), Gabriele Petrelli (Cycling Team Friuli ASD), Kyrylo Tsarenko (Gallina Ecotek Lucchini Colosio) en Davide Baldaccini (Team Corratec) waren de namen.

Deze zes aanvallers wisten op een gegeven moment vier minuten uit te lopen op het peloton, maar de voorsprong smolt richting de finale als sneeuw voor de zon. Met nog ruim vijftig kilometer te gaan werden de laatste vluchters ingerekend en was het wachten op een nieuwe versnelling vanuit het peloton. Sebastian Berwick, derde in de voorbije Alpes Isère Tour, trok ten strijde en de renner van Israel-Premier Tech kreeg het gezelschap van Dayer Quintana (Arkéa-Samsic), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty-Gobert) en Alexis Guerin (Team Vorarlberg). Deze vluchtpoging was echter geen lang leven beschoren.

Intermarché-Wanty-Gobert zorgt voor spektakel

Op de flanken van de Pietravalazzara, na ruim 140 kilometer, werd het kaf van het koren gescheiden. Een elitegroep van in totaal vijftien renners wist zich af te scheiden op deze beklimming. Intermarché-Wanty-Gobert, dat al weken draait als een tierelier, was met Meintjes, Quinten Hermans, Lorenzo Rota en Georg Zimmermann zeer goed vertegenwoordigd. Guerin, Simon Clarke, Paul Double, Andrea Garosio, Alessio Martinelli, Iván Moreno, Natnael Tesfatsion, Santiago Umba, Michel Ries, Alessandro Verre en Nicolas Edet hadden de eerste serieuze schifting ook overleefd. Deze coureurs leken gelijktijdig te beginnen aan de laatste klim van de dag.

Vier renners slaagden er echter in om nog voor de Madonna della Guardia weg te springen uit de eerste groep. Tesfatsion, Hermans, Clarke en Meintjes begonnen met een kleine, maar wel mooie, voorsprong aan de laatste scherprechter in deze Giro dell’Appennino. De achtervolgers zaten echter niet ver en dus zagen we al snel weer een hergroepering. Intermarché-Wanty-Gobert was echter niet van plan om aan een slakkengangetje naar boven te rijden. De Belgische formatie wilde optimaal profiteren van zijn overtalsituatie en stuurde opnieuw Meintjes vooruit. De Zuid-Afrikaan wist, samen met de Luxemburger Ries, een gaatje te slaan.

Meintjes en Verre voeren de forcing

Meintjes en Ries, die zich dinsdag nog wisten te onderscheiden in de Franse klimkoers Mercan’Tour Classic, reden vijftien seconden weg van hun achtervolgers. Tesfatsion rook het gevaar en ging in de tegenaanval. De snelle Eritreeër kreeg Verre mee als waakhond van Ries, maar Tesfation wist binnen no time de oversteek te maken. De kopgroep bestond zo niet meer uit twee, maar vier renners. Niet veel later hadden we zelfs te maken met vijf koplopers, want ook Zimmermann wist met succes de sprong te maken. Deze groep bleef echter niet lang bij elkaar, na een nieuwe versnelling van Meintjes en dit keer Verre.

Meintjes en Verre leken over de sterkste klimbenen te beschikken en trokken als eerste naar de top van de Madonna della Guardia, maar kregen vlak voor de top dan toch weer het gezelschap van Tesfatsion en Ries. En Zimmermann? Die werd door kettingproblemen, de Zwitser moest zelfs even van de fiets om het euvel te verhelpen, ver teruggeworpen. Meintjes, Tesfatsion, Ries en Verre waren intussen begonnen aan de snelle en bij momenten technische afdaling van de Madonna del Guardia. De koplopers kwamen gelukkig heelhuids beneden en begonnen al snel soepel rond te draaien op de vlakke wegen richting Genua.

Tactische finale, Meintjes kiest het goede moment

Toch konden Ries, Verre, Meintjes en Tesfatsion de terugkeer van Clarke en Martinelli niet verhinderen, waardoor we met zes koplopers begonnen aan de laatste vijftien, overwegend vlakke, kilometers. De samenwerking in de voorste groep bleek, ondanks de aanwezigheid van twee renners van Arkéa-Samsic, toch niet zo gesmeerd. Er werd steeds meer naar elkaar gekeken, met als gevolg dat nog eens drie renners wisten terug te keren vanuit de achtergrond. Double, Moreno en de ongelukkige Zimmermann keerden zo opnieuw in koers en hadden plots weer uitzicht op de overwinning.

Zimmermann zag zijn moment gekomen en besloot vrijwel meteen na zijn terugkeer te demarreren, in de hoop zo zijn concurrenten te verrassen. De Duitser kreeg echter geen ruimte, maar een versnelling van zijn ploegmaat Meintjes zette meer zoden aan de dijk. De Zuid-Afrikaan versnelde met nog zeven kilometer te gaan en wist in zijn kenmerkende, vals trage, stijl steeds verder uit te lopen. In de achtervolgende groep werd er vooral naar elkaar geloerd en vervulde Zimmermann zijn werk als afstopper met verve, wat allemaal in het voordeel was van Meintjes. Laatstgenoemde bleek ribbedebie en soleerde naar de zege.

Meintjes had in de laatste honderden meters alle tijd om zijn eerste overwinning van het seizoen te vieren. De sprint voor de tweede plaats werd gewonnen door Tesfatsion, voor Zimmermann en Clarke. Voor de 30-jarige Meintjes is het zijn eerste zege van het seizoen. Sterker: de Zuid-Afrikaan had sinds 2015(!) niet meer gewonnen. Meintjes won toen het eindklassement van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Ook het vermelden waard: de 50-jarige Rebellin eindigde in zijn eerste koers van het seizoen knap als negentiende, op net geen vijf minuten van winnaar Meintjes.