Primoz Roglic start definitief in Vuelta a España 2022

Primož Roglič gaat vrijdag in Utrecht van start in de Vuelta a España 2022. Pas deze week zou Jumbo-Visma de knoop doorhakken of de drievoudig winnaar van start zou kunnen gaan. Na zijn zware val in de Tour de France was het lang onzeker of de Sloveen van start kon gaan. WielerFlits heeft inmiddels begrepen dat Roglič definitief van start gaat.

Pas op zo’n twee weken voor de start van de Vuelta trainde Roglič voor het eerst weer op de weg. “Ik ben eindelijk weer back on the road“, reageerde Roglič terwijl hij in de bergen boven Monaco aan het fietsen was. Voor Jumbo-Visma is het voor de Vuelta-ploeg heel belangrijk dat Roglič van start gaat in de Ronde van Spanje. Anders had de Nederlandse formatie geen uitgesproken kopman.

In de afgelopen Tour de France kwam Roglič namelijk hard ten val in de kasseienetappe, waarna hij voor de vijftiende etappe met rugklachten afstapte. Er werd zelfs gesproken over twee gebroken rugwervels, maar dat is nooit bevestigd door Jumbo-Visma. De Sloveen won de afgelopen drie edities van de Ronde van Spanje. Bij een nieuwe zege, is hij samen met Roberto Heras (die won in 2000, 2003, 2004 en 2005) recordhouder.

Sportief manager Merijn Zeeman was in het slotweekend van de Tour nog sceptisch over de deelname van Roglic in de Vuelta a España. “Het is duidelijk waar die extreme pijnen vandaan zijn gekomen. Primož hoopt de Vuelta te halen. Het zal lastig worden, maar dat zullen we de komende weken moeten bekijken”, aldus Zeeman. Ook Edoardo Affini, Robert Gesink, Chris Harper, Sepp Kuss en Mike Teunissen zijn zeker.