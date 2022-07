‘Primoz Roglic heeft twee ruggenwervels gebroken bij zijn val in de Tour’

Het is onduidelijk of Primoz Roglic zijn titel kan verdedigen in de Vuelta a España. ESPN meldt namelijk dat de drievoudig winnaar van de Spaanse ronde bij zijn val in de Tour de France twee ruggenwervels heeft gebroken. Jumbo-Visma heeft het nieuws nog niet bevestigd.

Roglic kwam ten val in de vijfde etappe van de Tour de France, de kasseienrit van Lille naar Wallers-Arenberg. Hij reed nog anderhalve week door, maar ging niet meer van start in de vijftiende etappe naar Carcassonne. Tijdens de eerste grote Alpenrit, waar Jonas Vingegaard het geel greep, had de de Sloveen nog een belangrijke rol in het ploegenspel van Jumbo-Visma vertolkt.

De Ronde van Spanje begint op 19 augustus, in Utrecht. Roglic wist de edities van 2019, 2020 en 2021 te winnen. In 2021 was hij eerder ook letterlijk uit de Tour de France gevallen.