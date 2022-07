Tour 2022: Primoz Roglic had schouder uit de kom, zette hem zelf terug

Video

Primož Roglič heeft bij een valpartij in de kasseienetappe van de Tour de France zijn schouder uit de kom gevallen. De kopman van Jumbo-Visma wist die daarna zelf weer terug te zetten en stapte weer op de fiets. Hij verloor uiteindelijk 2.59 minuut op ritwinnaar Simon Clarke.

“Een motor rijdt een strobaal op de weg en Primož knalt er vol op”, legt ploegleider Grischa Niermann uit na afloop van de rit bij de NOS. “Hij viel daar zijn schouder uit de kom. Gelukkig kon hij hem zelf weer erin zetten. Maar dat duurde wel even.”

Zelf stond Roglič na de finish WielerFlits te woord. “Helaas lag ik bij een val”, zegt hij kort. “De motor raakte de afzetting en dat schoof op de weg. Daardoor vielen we daar overheen. Dat was bij een versmalling en een rotonde. Daarom was er iets afgezet, en de zijkant van de motor raakte dat. Bij de val ging mijn schouder uit de kom, ja. Dat is niet het beste gevoel om te hebben, maar ik heb hem teruggezet en kon verder.”

Roglič verloor uiteindelijk bijna drie minuten op de ritwinnaar Simon Clarke. Op zijn grote concurrent Tadej Pogačar verloor hij 2.08 minuten. De andere concurrenten finishten 1.55 minuut voor Roglič. In die groep eindigde ook zijn ploeggenoot en medekopman Jonas Vingegaard.