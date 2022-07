Tour 2022: Primoz Roglic gaat niet meer van start

Primož Roglič zal vandaag niet aan de start verschijnen van de vijftiende etappe van de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma neemt bewust gas terug om volledig te herstellen van zijn blessures, die hij opliep bij een valpartij in de kasseienrit naar Wallers-Arenberg.

Roglič begon goed twee weken geleden als mede-kopman van Jumbo-Visma aan de Tour de France. De 32-jarige Sloveen hoopte – samen met zijn Deense ploegmaat Jonas Vingegaard – tweevoudig Tourwinnaar en topfavoriet Tadej Pogačar het vuur aan de schenen te leggen. Roglič begon ook goed aan de Tour, maar kwam in de vijfde etappe over de kasseien lelijk ten val en blesseerde daarbij zijn schouder.

Bij de val op weg naar Wallers-Arenberg raakte de schouder van Roglič uit de kom. De ronderenner wist zijn schouder zelf weer terug te zetten, maar verloor die dag wel meer dan twee minuten op zijn directe concurrenten voor het klassement. Roglič hoopte vervolgens nog een rol van betekenis te spelen in de strijd om de eindzege, vervulde ook een belangrijke rol in de ‘coup’ van Jumbo-Visma in de Alpenrit naar de Col du Granon, maar moest zijn eigen klassementsambities opbergen.

“Ben er zeker van dat het team gele en groene ambities gaat waarmaken”

De voorbije dagen reed Roglič zichtbaar onder zijn gebruikelijke niveau en dus heeft de Sloveen, na overleg met de ploegleiding, besloten om de handdoek te gooien. “Om mijn blessures goed te laten herstellen, zal ik vandaag niet van start gaan. Ik ben trots op mijn bijdrage aan de huidige stand van het klassement en ik ben er zeker van dat het team onze gele en groene ambities gaat waarmaken. Dank allemaal voor jullie steun”, is zijn korte reactie.

Het wegvallen van Roglič is voor Jumbo-Visma een flinke streep door de rekening, zeker nu de ploeg met Jonas Vingegaard aan de leiding gaat in het algemeen klassement en de gele trui hoopt te verdedigen. Roglič zal zich nu richten op zijn herstel en over een maand normaal gesproken als titelverdediger aan de start verschijnen van de Vuelta a España. De Sloveen won de laatste drie edities van de Spaanse ronde.



Jumbo-Visma-ploegleider Arthur van Dongen had het zaterdag, na de etappe met aankomst in Mende, nog over de rol van Primož Roglič in de slotweek van de Tour de France.

