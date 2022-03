Opvallend: Vinokourov poseert met UCI-baas Lappartient, ondanks lopend onderzoek

Deze week vinden in Tadzjikistan de Aziatische kampioenschappen wielrennen plaats. In de hoofdstad Dushanbe verzekerden het Kazachse talent Igor Chzhan en de Vietnamese ex-prof van Lotto Soudal Thị Thật Nguyễn zich dinsdag van de continentale titels en de bijbehorende trui. UCI-voorzitter David Lappartient was er ook, net als Astana-teammanager Alexandr Vinokourov.

De twee maakten samen een ritje en poseerden ook een aantal keer voor een foto. Dat is opvallend te noemen, omdat de olympische kampioen van 2012 in opspraak is. In Luxemburg is namelijk een gerechtelijk onderzoek gestart naar de financiële huishouding van Abacanto S.A., het bedrijf achter Astana Qazaqstan. Volgens vertrouwelijke informatie die bij WielerFlits in handen is, wordt het bedrijf beschuldigd van overtredingen op grond van artikel 140 van het plaatselijke wetboek van strafrecht: valsheid in geschrifte, misbruik van vennootschapsgoederen, schending van vertrouwen, witwassen van geld en fraude.

Vinokourov ontkent zelf alle betrokkenheid, maar de vertrouwelijke documenten stellen wel degelijk vast dat de Kazach deel uit maakt van het onderzoek. Het geeft ook een inkijkje in het bizarre uitgavenpatroon van de wielerploeg, waarvan een aantal direct op conto van Vino zijn. Aan de hand van de berichtgeving liet de UCI weten niet op de hoogte te zijn van eventuele strafbare feiten in de financiële huishouding. “De UCI begrijpt dat het onderzoek gericht is, of was, tegen individuen na het indienen van een aangifte door de financiële dienst van het team, Abacanto SA. Wij volgen de situatie op de voet”, stelde de UCI.

Overigens kampt Astana Qazaqstan ook met betalingsachterstanden, die naar verluidt nog altijd niet zijn opgelost.

In het kader van dat verhaal zijn de bovenstaande foto’s opmerkelijk te noemen, juist omdat een van de individuen waarover de UCI in haar statement sprak de Kazach zou zijn. Vinokourov plaatste de beelden op zijn eigen Instagram-account. Lappartient was in Tadzjikistan voor een gesprek met de burgemeester van Dushanbe Rustam Emomali en Osama Al Shafar, de president van de Aziatische wielerbond. Onderwerp was het verder ontwikkelen van de wielersport in de regio en ze kwamen overeen om in de komende jaren een internationale mountainbike-wedstrijd in het land te organiseren, als het papierwerk in orde is.