Igor Chzhan en Thi That Nguyen mogen zich Aziatisch wegkampioen noemen

Igor Chzhan mag zich een jaar lang Aziatisch kampioen op de weg noemen. Op de continentale kampioenschappen in Doesjanbe, Tadzjikistan, was de jonge Kazach de beste in een sprint met drie. In de vrouwenwedstrijd ging voormalig Lotto Soudal Ladies-renster Thị Thật Nguyễn met de zege lopen.

In de mannenkoers over 174 kilometer verscheen ook een aantal beroepsrenners aan de start. Zo tekenden onder anderen Andrey Zeits, Yuriy Natarov en Yevgeniy Gidich van Astana Qazaqstan, en Yousif Mirza van UAE Team Emirates het startformulier. Mirza en Gidich hadden het Aziatisch kampioenschap al een keer gewonnen en gingen op voor het tweede overwinning. Toen de prijzen werden verdeeld, waren zij daarvoor echter niet meer in de race.

Uiteindelijk gingen drie renners strijden om de overwinning: de beloftevolle Kazach Igor Chzhan, winnaar van de Grand Prix Velo Alanya, de ondertussen 38-jarige Japanner Nariyuki Masuda, die vorig jaar de Tour of Japan op zijn naam schreef, en de Mongoliër Jambaljamts Sainbayar, die we nog kennen van het voorbije WK wielrennen in Vlaanderen waar hij mee was in de vlucht van de dag. Chzhan haalde het, voor Masuda en Sainbayar.

Bij de vrouwen was Thị Thật Nguyễn de beste van een grote groep. In Doesjanbe bleef ze maar liefst vier Kazachse vrouwen voor. De Vietnamese begon enkele jaren geleden met koersen voor het UCI World Cycling Centre en stond in 2019 en 2020 onder contract bij Lotto Soudal. Ze won in 2018 Dwars door de Westhoek en zegevierde een jaar later in de GP Fourmies Women. Ook was ze in 2018 al eens de beste in het Aziatisch wegkampioenschap.