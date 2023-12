Niels Bastiaens • woensdag 20 december 2023 om 08:00

Ondanks tegenslagen was Remco Evenepoel toch op de afspraak

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2023? Iedere werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag staat centraal: de mooiste zege van Remco Evenepoel.

Luik-Bastenaken-Luik

Toenmalig wereldkampioen Remco Evenepoel had al de UAE Tour en twee ritten in de Volta a Catalunya op zak, toen hij eind april vol zelfvertrouwen aan de start van La Doyenne stond. De klassieke kern van Soudal Quick-Step had echter voor het tweede jaar op rij niet gescoord, waardoor Evenepoel in Luik het volledige voorjaar van de ploeg nog moest redden. Toen topfavoriet Tadej Pogacar al vroeg in de wedstrijd uitviel, werden de kansen op een tweede opeenvolgende zege in Luik alleen maar groter.

Evenepoel wachtte met zijn demarrage tot de flanken van zijn geliefkoosde La Redoute. In zijn regenboogtrui werd hij perfect gelanceerd door ploegmaat Ilan Van Wilder. Alleen Tom Pidcock wist, op zijn tandvlees, aan te sluiten in de afdaling van de Redoute, maar op het volgende hupje was Evenepoel al alleen. In de stromende regen was het lastigste om de concentratie hoog te houden, maar na een solo van dertig kilometer wist Evenepoel het in Luik knap af te werken. Met een voorsprong van anderhalve minuut had hij alle tijd om te lachen naar de camera, de benen los te schudden en de overwinning uitbundig te vieren.

Belgisch kampioenschap op de weg

Na Luik gingen voor Remco Evenepoel alle ballen op de Giro d’Italia, maar de alleskunner kreeg halverwege af te rekenen met corona en kwam van een kale reis thuis. Twee tijdritzeges konden de eer niet redden. Via de Ronde van Zwitserland – waar hij ook een etappe won – stoomde Evenepoel zich dan maar klaar voor de Belgische kampioenschappen. In een kletsnatte tijdrit liep het nog mis door een val op het gladde wegdek, maar in de biljartvlakke wegrit rondom Izegem moest en zou hij iets rechtzetten.

Toen op dertig kilometer van het einde een vroege vlucht met favorieten Wout van Aert en Yves Lampaert werd ingerekend, was dat het sein voor Evenepoel om aan de boom te schudden. Op een stukje zijwind versnelde Evenepoel even later opnieuw. Een straf staaltje hardrijden waar enkel de piepjonge Alec Segaert een antwoord op had. Segaert deed een enkele kopbeurt, maar aangezien hij nog twee Lotto Dstny-ploegmaats achter zich had, was het Evenepoel die het meeste werk verrichte. Geen probleem voor de wereldkampioen, die het in de sprint al bij al gemakkelijk afwerkte.

Clasica San Sebastian

Evenepoel gebruikte de Clásica San Sebastián al vaker als opmaat naar zijn najaarsdoelen, en dat was in 2023 niet anders. Een goede maand na zijn BK-overwinning kwam de renner uit Schepdaal er vertrouwen tanken voor de wereldkampioenschappen en de Vuelta. Evenepoel juichte eerder al in 2019 en 2022 in de Baskische klassieker, nu werd het extra speciaal omdat het zijn laatste wedstrijd in de regenboogtrui zou worden.

Evenepoel wilde die trui natuurlijk waardig afgeven, dus begon hij al op 73 kilometer van het einde aan zijn finale. Alleen Aleksandr Vlasov, Alberto Bettiol en Pello Bilbao konden hun karretje aanhaken. Zoals wel vaker, schuwde Evenepoel het kopwerk niet. Maar op de lastige Murgil-Tontorra moest hij zijn medevluchters wel nog zien los te gooien. Een taaie Bilbao kraakte niet, maar op het BK toonde Evenepoel al dat hij ook kan sprinten. Hij zette van ver aan en sprintte zo naar txapela nummer drie.

Wereldkampioenschap tijdrijden

Voor de wereldkampioenschappen moesten we naar Groot-Brittannië. In tegenstelling tot een jaar eerder stond de wegrit vijf dagen voor de rit tegen de klok gepland, maar eerstgenoemde viel voor Evenepoel wat tegen. Het draaien en keren op het stadscircuit van Glasgow was zijn ding niet, dus schikte hij zich maar in een knechtenrol voor landgenoot Wout van Aert. Evenepoel ging niet volledig over de rooie en zat toen allicht al met zijn gedachten bij de tijdrit. Na zijn triomfen tegen tijdritwonder Filippo Ganna in de Giro mocht Evenepoel nu grote ambities koesteren.

Het werd ook een tweestrijd Evenepoel-Ganna, die als enigen onder de richttijden van de amper 19-jarige jongeling Joshua Tarling kwamen. Bij tussenpunt één was Ganna vier seconden rapper dan Evenepoel, 25 kilometer later was Evenepoel plots twaalf seconden in het voordeel. Bij het derde en laatste tussenpunt had Ganna er weer twee seconden van afgepitst, waardoor het tot in de lastige slotkilometer nagelbijten was. Op de slotklim speelde Evenepoel zijn frisheid uit, waardoor hij zich tot de eerste Belgische wereldkampioen tijdrijden ooit kroonde.

Vuelta a España – etappe 14

Twaalf dagen lang streed Evenepoel mee voor het Vueltapodium, misschien wel zijn grootste doel van het jaar. Maar in etappe 13, een zware Alpenrit met de Col d’Aubisque al vroeg in de rit en een aankomst op de Tourmalet, ging het licht plots uit bij de Belgische kampioen. Een onverwachtse, complete offday, waarin hij maar liefst een half uur verloor. Klassement weg. En het begin van het einde? Een oververmoeide Evenepoel?

Niets was minder waar, want een dag later toonde Evenepoel zich alweer strijdvol. Al voor de start kondigde de kopman van Soudal Quick-Step aan dat hij zijn aanvallersbenen zou bovenhalen. Evenepoel stelde niet teleur. Na dertig kilometer maakte hij deel uit van een grote vlucht, die niet lang zo groot zou blijven. Op honderd kilometer van de aankomst ging Evenepoel er immers samen met Romain Bardet vandoor in de afdaling van de Col Hourcère. De twee zouden de hele dag samen afwerken, maar voor Bardet was het sterven in het wiel van de hardrijder. Een emotionele Evenepoel haalde zijn slag thuis op de slotklim.

Vuelta a España – etappe 18

Evenepoel was nu on fire: een dag later probeerde hij het opnieuw en ook in etappe 17 was hij voorin te vinden. Niet alleen in de strijd om ritzeges, maar ook van de blauw-witte bolletjestrui had hij inmiddels een doel gemaakt. Eentje dat hij uiteindelijk ook zou binnenhalen.

In etappe 18 naar La Cruz de Linares – die in de finale twee keer lag te wachten – was Evenepoel weer in zijn dagje. De bergtruidrager had zijn zinnen wederom op een vroege vlucht gezet. Evenepoel kreeg dertien renners met zich mee, die van leidersploeg Jumbo-Visma alle ruimte kregen om voor de ritzege te gaan. Dat liet Evenepoel zich geen twee keer zeggen: op elke beklimming legde hij er stevig de pees op, met een grote uitdunning van de kopgroep tot gevolg. Al op de eerste Cruz de Linares had hij al zijn vluchtmakkers overboord gegooid. Aan de finish won hij met bijna vijf minuten voorsprong.