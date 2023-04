Wereldkampioen Remco Evenepoel wint Luik-Bastenaken-Luik weer na groots nummer

Remco Evenepoel heeft voor het tweede jaar op rij Luik-Bastenaken-Luik gewonnen na een indrukwekkende solo. De wereldkampioen van Soudal Quick-Step maakte het verschil op de Redoute, loste vervolgens Tom Pidcock en werkte daarna de laatste 30 kilometer richting Luik solo af. Het gedroomde duel met Tadej Pogačar kwam er niet door een vroege valpartij van de Sloveen.

Al kort na het startsignaal ontstond de kopgroep van de dag. Lars van den Berg (Groupama-FDJ) was de enige Nederlander vooraan, terwijl Johan Meens (Bingoal WB) en Ruben Apers (Team Flanders-Baloise) voor de Belgische inbreng zorgden in de vlucht van in totaal elf renners.

Ook Jason Osborne (Alpecin-Deceuninck), Mathis Le Berre (Arkéa-Samsic), Paul Ourselin (TotalEnergies), Georg Zimmermann (Intermarché-Circus-Wanty), Fredrik Dversnes (Uno-X), Simone Velasco (Astana Qazaqstan), Alexandre Balmer (Jayco AlUla) en Héctor Carretero (Equipo Kern Pharma) zaten mee. De elf pakten ruim vier minuten voorsprong.

Vroege opgave Tadej Pogačar

Alle ogen waren vooraf natuurlijk gericht op wereldkampioen Remco Evenepoel, die bij de start opviel met zijn witte koersbroek, en Amstel Gold Race- en Waalse Pijl-winnaar Tadej Pogačar. Ruim 170 kilometer voor de finish kreeg de wedstrijd een flinke klap te verwerken.

Letterlijk, want Pogačar was betrokken bij een zware valpartij. UAE Emirates probeerde de Sloveense topfavoriet nog terug te brengen, maar dat was tegen beter weten in. Pogačar moest met een polsblessure opgeven, en dus kwam het gedroomde duel er niet in deze 109e editie van La Doyenne. De druk kwam daardoor vooral op de schouders van Soudal Quick-Step te liggen.

De Belgische ploeg nam het initiatief richting de heuvelzone, die ongeveer 100 kilometer van de finish begon. Het peloton begon daardoor aan die fase met twee minuten achterstand op de kopgroep, waar ook een flinke schifting plaatsvond. Op de Côte de Wanne volgde vervolgens de eerste anticipatie-aanval van Jan Tratnik, die gevolgd werd door Valentin Madouas en Magnus Sheffield.

Jan Tratnik imponeert

De Sloveen van Jumbo-Visma was op dreef, want hij gooide eerst Madouas en later op de Stockeu ook Sheffield overboord. De ploeg-Evenepoel hield daarachter de controle, maar dunde ook het peloton uit. Onder meer Enric Mas, Mikel Landa, Benoît Cosnefroy en Alexey Lutsenko moesten al vroeg lossen. Ook voor Julian Alaphilippe ging het te hard; Louis Vervaeke en Ilan Van Wilder waren de laatste helpers van Evenepoel.

Tratnik sloot 65 kilometer voor de meet bij Van den Berg, Osborne, Ourselin, Zimmermann en Velasco aan. Zij waren de laatste overblijvers uit de vlucht, maar moesten op de lange Col du Rosier een voor een lossen bij Tratnik. Alleen Velasco ging met hem mee over de top, een kleine minuut voor de favorietengroep. Alleen de Côte de Desnié (1,6 km aan 8,1%), La Redoute (1,6 km aan 9,4%), Côte des Forges (1,3 km aan 7,8%) en La Roche-aux-Faucons (1,3 km aan 11%) volgden daarna nog in het laatste koersuur.

Op de Desnié volgden er wat speldenprikken in het peloton, maar Van Wilder counterde de pogingen van Bauke Mollema en Pavel Sivakov. Het was vervolgens wachten op de Redoute, waar Tratnik en Velasco met minimale voorsprong aan begonnen. Voor Quinten Hermans was het daar al boeken toe, door mechanische pech stond hij vlak voor de Redoute stil.

Langverwachte aanval Remco Evenepoel

Op de flanken van de Redoute was het wachten op de demarrage van Evenepoel, die gelanceerd werd door Van Wilder. De versnelling van de wereldkampioen volgde vlak voor de top. Hij sloeg meteen een gat, maar dat was nog geen definitief gat. Alleen Tom Pidcock wist, op zijn tandvlees, aan te sluiten in de afdaling van de Redoute.

Door een parcourswijziging lag nog een klein hupje na de Redoute, en uitgerekend daar gooide Evenepoel Pidcock overboord. Het was op pure power dat de wereldkampioen de Brit achterliet, waardoor een solo van 30 kilometer wachtte voor Evenepoel. Het gat met Pidcock was binnen no time 25 seconden. Daarachter volgden ploegmaats Giulio Ciccone en Mattias Skjelmose, die weer gevolgd werden door een groep met onder meer Tiesj Benoot, Romain Bardet en Ben Healy.

In de stromende regen moest Evenepoel wel geconcentreerd blijven, maar omdat hij zijn voorsprong vergrootte tot meer dan een minuut hoefde hij geen risico’s meer te nemen. Alleen pech of een valpartij voor de titelverdediger kon de strijd om de zege nog spannend maken.

Spannende strijd om plek twee en drie

De strijd om de podiumplaatsen achter Evenepoel was wel interessant, want Pidcock zakte terug in een grote elitegroep. Met ruim 1.20 minuut achterstand begonnen ze daar aan de Roche-aux-Faucons, de laatste grote hindernis van de dag. Healy en Santiago Buitrago beschikten daar over de beste benen, maar zij konden niet echt wegrijden van de rest. Pidcock kon daardoor de sprong maken naar de twee.

Ondertussen was een stoïcijnse Evenepoel uitgelopen naar anderhalve minuut. Niets stond een tweede zege op rij in La Doyenne in de weg voor de wereldkampioen met het rugnummer 1. In de laatste drie kilometer had hij alle tijd om te lachen naar de camera, de benen los te schudden en de overwinning te vieren.

Pidcock sprintte ruim een minuut later naar de tweede plaats, voor Buitrago en een moegestreden Healy. Valentin Madouas volgde daar weer achter op de vijfde plaats, voor Guillaume Martin en Tiesj Benoot.