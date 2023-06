Groots! Remco Evenepoel wint enerverend BK op indrukwekkende wijze

Remco Evenepoel heeft het Belgisch wegkampioenschap in Izegem gewonnen. De renner van Soudal Quick-Step zette in de finale een kopgroep op touw, reed daar uit weg met Alec Segaert en klopte zijn metgezel in een sprint-a-deux. Jasper Stuyven eindigde op de derde plaats.

Het BK voor de mannen profs was dit jaar 230,7 kilometer lang. Na de start in het West-Vlaamse Izegem rijden de renners via Gullegem, Menen en Wervik richting het Heuvelland. Daar moesten de Monteberg en de Kemmelberg drie keer beklommen worden, maar de laatste beklimming van de Kemmelberg lag ruim meer dan honderd kilometer van de finish. Terug in Izegem, moesten nog vier lokale rondes afgelegd worden. Een sprint leek het meest waarschijnlijke scenario.

Een gezapige aanloop naar een massasprint zouden we echter niet krijgen, zo werd al snel duidelijk. Aanvankelijk ontstond er wel een traditionele vroege vlucht, met Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Rémy Mertz (Bingoal WB), Baptiste Planckaert (Intermarché-Circus-Wanty), Laurens Sweeck (Alpecin-Deceuninck), Tosh Van der Sande (Jumbo-Visma), Jelle Wallays (Cofidis) en Jordi Warlop (Soudal Quick-Step). Maar van hen zouden al snel alleen Marchand, Van der Sande en Wallays overblijven. Er waren namelijk enkele favorieten op komst.

Van Aert in de aanval

Op een van de beklimmingen van de Kemmelberg trokken onder meer Wout van Aert en Yves Lampaert ten strijde. Uiteindelijk wisten zij samen met Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Dries De Pooter (Intermarché-Circus-Wanty), Gianni Vermeersch (Alpecin-Deceuninck), Dries Van Gestel (TotalEnergies), Florian Vermeersch (Lotto Dstny) en Sep Vanmarcke (Israel-Premier Tech) de sprong naar voren te maken, waar dus drie renners hadden weten stand te houden. We kregen zo een kopgroep van elf.

Het peloton keek al snel tegen een achterstand aan van meer dan twee minuten. Flanders-Baloise en Bingoal WB namen aanvankelijk het initiatief in de achtervolging, maar later kwamen ook Soudal Quick-Step en Alpecin-Deceuninck, de ploegen van respectievelijk Tim Merlier en Jasper Philipsen, helpen. Het zorgde ervoor dat de voorsprong met nog zo’n zestig kilometer te gaan was teruggebracht tot ongeveer een minuut.

Van Aert en Lampaert stribbelen tegen

Dat was het sein voor Wout van Aert en Yves Lampaert om eens door te trekken. De kopgroep brak in verschillende stukken, die een voor een terugvielen tot bij het peloton, behalve de tandem Van Aert-Lampaert. Zij hielden nog lange tijd stand tegen het pak, dat door het hoge tempo stevig uitdunde. Een versnelling van Julien Vermote, die als eenmansploeg de laatste wedstrijd uit zijn carrière reed, droeg daar ook aan bij. Hij werd gevolgd door onder meer wereldkampioen Remco Evenepoel en Victor Campenaerts, maar na enkele kilometers kwam alles weer bij elkaar.

Op een kleine dertig kilometer van het einde kwam écht alles bij elkaar: Lampaert en Van Aert werden ingerekend. Het avontuur van de twee zat er nauwelijks op, of Remco Evenepoel plaatste een demarrage. Het leidde tot een kopgroep van tien, met naast Evenepoel ook zijn ploeggenoot Dries Devenyns, Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Tiesj Benoot (Jumbo-Visma), Stan Dewulf (AG2R Citroën), Christophe Noppe (Cofidis), Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), Jasper De Buyst, Victor Campenaerts en Alec Segaert (Lotto Dstny).

Evenepoel en Segaert op kop

De aanvallers liepen ongeveer een halve minuut uit op het peloton, waar vooral Alpecin-Deceuninck het gat probeerde te dichten. Op iets meer dan tien kilometer van het einde plaatste Evenepoel een aanval, waar alleen Alec Segaert een antwoord op had. We kregen zo een duo op kop. Zij hoefden alleen nog rekening te houden met de eerste achtervolgers (Benoot, Stuyven, Dewulf, Campenaerts en De Buyst), want het peloton verloor meer en meer terrein.

Segaert deed een enkele kopbeurt, maar aangezien hij nog twee man achter zich had, was het Evenepoel die het meeste werk verrichte. In de laatste kilometers kwam het helemaal op Evenepoel aan. Dat bleek geen probleem, want de twee bleven vooruit. De wereldkampioen moest de sprint van kop af aan gaan, maar Segaert kwam er niet meer voorbij. Evenepoel pakte zo de titel. Achter de twee koplopers won Jasper Stuyven de sprint voor plaats drie.