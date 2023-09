zaterdag 9 september 2023 om 17:45

Vuelta 2023: Remco Evenepoel slaat hard terug in tweede Pyreneeën-rit, Sepp Kuss blijft leider

Remco Evenepoel heeft zich zaterdag een groot kampioen getoond door een dag na zijn inzinking op de Col d’Aubisque een zware Vuelta-rit te winnen. In de Pyreneeën reed de Belg bijna de gehele dag vooruit met Romain Bardet, die in Larra-Belagua uiteindelijk als tweede zou eindigen. De favorieten hielden zaterdag de kaarten tegen de borst. Sepp Kuss bleef leider.

De veertiende rit in de Vuelta a España was misschien wel even zwaar als de Tourmalet-rit een dag eerder. Opnieuw kreeg het peloton twee dikke HC-beklimmingen voor de kiezen. De finish lag zaterdag op de Puerto de Belagua (9,4 kilometer aan 6,3%).

In het Franse Sauveterre-de-Béarn ging het peloton rond één uur van start. Vanuit de Franse gemeente lagen er eerst vijftig vlakke kilometers naar de voet van de Col Hourcère (11,6 kilometer aan 8,3%). Tot de voet van deze Pyreneeën-klim vond er een groot gevecht om in de vroege vlucht te komen plaats.

Gretige Evenepoel mee in de vlucht

Thomas De Gendt was de eerste die het probeerde, daarna zouden er nog velen volgen. Remco Evenepoel was zaterdag een van die ‘velen’. Na het verspelen van een goed algemeen klassement vrijdag gaf hij voor de start al aan het de rest van de Vuelta op een aanvallen te zetten. In deze etappe hield hij alvast zijn woord, aangezien hij in de eerste koersuren met zijn krachten smeet om in de vroege vlucht geraken.

De kopman van Soudal Quick-Step zou in zijn missie slagen. Na iets meer dan dertig kilometer reed er een grote vlucht weg met daarbij Evenepoel, Romain Bardet, Simone Petilli, Finn Fisher-Black, Stefan Bissegger, Lennert Van Eetvelt, Lennard Kämna, Michael Storer en Damiano Caruso.

Op de Col Hourcère kreeg de kopgroep een vrijbrief van het peloton, dat de achterstand liet oplopen tot een minuut of vijf. Dat de vlucht van de dag een goede kans zou maken op de ritzege, werd hier wel duidelijk. Dat de slag uiteindelijk zou vallen in de afdaling van de Hourcère, lag minder voor de hand.

Evenepoel en Bardet strijden om ritzege, Belg wint

In de afdaling van de HC-klim trokken Bardet en Evenepoel namelijk samen ten aanval. De Fransman en Belg werkten goed samen, waardoor de rest van de vlucht al snel tegen een achterstand van een dikke anderhalve minuut aankeek. Op de Puerto de Larrau (15,1 kilometer aan 7,8%) zouden Evenepoel en Bardet een uppercut uitdelen aan de overgebleven vluchters Storer, Van Eetvelt en Jonathan Castroviejo. Bardet en Evenepoel zouden in de laatste vijftig kilometer met elkaar om de ritzege strijden.

Op de Puerto de Belagua zou Evenepoel Bardet lossen. Een dag na zijn inzinking sloeg de Belgisch kampioen zo keihard terug met een ritzege. Als kers op de taart kreeg Evenepoel ook nog eens de bollentrui om zijn schouders gehangen. De Belg gaat in het bergklassement nu ruim aan de leiding.

Favorieten houden zich rustig op de slotklim

Enkele minuten achter de strijd tussen Bardet en Evenepoel werd zaterdag duidelijk dat UAE Team Emirates zich niet zomaar gewonnen geeft bij de dominantie van Jumbo-Visma. Op de Puerto de Larrau ging de ploeg in het offensief, maar konden de drie kopmannen van Jumbo-Visma pareren.

Op de slotklim bleven de favorieten rustig. David de la Cruz ging in de laatste kilometers nog ten aanval, maar hij vormde geen bedreiging voor de Jumboys, die zo nog zeven etappes moeten volhouden.