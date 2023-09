donderdag 14 september 2023 om 18:31

Vuelta 2023: Sepp Kuss behoudt rode trui in laatste bergrit, Remco Evenepoel boekt derde dagzege

Sepp Kuss staat na de achttiende etappe nog steeds aan de leiding in de Vuelta a España. Jumbo-Visma trok vandaag duidelijk de kaart van de Amerikaan: Jonas Vingegaard en Primoz Roglic bleven bij de rodetruidrager, die van de overige klassementsrenners weinig te vrezen had. Lang voordat de favorieten over de streep kwamen, had Remco Evenepoel zijn derde ritzege van de ronde geboekt. De Belg van Soudal Quick-Step was veruit de beste vroege vluchter.

De achttiende rit in de Vuelta was 179 kilometer lang. Vanuit het dorpje Pola de Allande ging het naar de eerste klim van de dag, de Alto de las Estacas (5,1 km aan 7,5%). Daarna volgde de zwaardere Puerto de San Lorenzo (9,9 km aan 8,6%). Een lange afdaling bracht de renners naar de volgende col, de korte Alto de Tenebredo (3,4 km aan 9,5%). In de finale moest de Puerto de la Cruz de Linares (8,3 km aan 8,6%) nog twee keer worden bedwongen. De finish van deze laatste echte bergrit lag op de top van de tweede beklimming.

Kopgroep met Evenepoel en Bernal

De etappe kende een attractieve openingsfase, met de nodige demarrages. Ook bergtruidrager Remco Evenepoel roerde zich weer. Hij zat dan ook mee met de uiteindelijke kopgroep, die bestond uit veertien renners. Ook Egan Bernal en Damiano Caruso zaten mee, net als Max Poole (Team dsm-firmenich), Julien Bernard (Lidl-Trek), Lewis Askey, Lorenzo Germani (Groupama-FDJ), Nico Denz (BORA-hansgrohe), Jarrad Drizners, Andreas Kron (Lotto Dstny), Andrea Piccolo (EF Education-EasyPost), Imanol Erviti (Movistar), Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic) en Paul Ourselin (TotalEnergies).

De voorsprong van de aanvallers liep snel op. In het peloton reed Jumbo-Visma (in de persoon van Robert Gesink) op kop, maar de Nederlandse formatie had duidelijk niet de intentie om het gat te dichten. De voorsprong van de kopgroep liep op tot boven de tien minuten: de winnaar zat van voren. Ondertussen kwam Evenepoel als eerste over de top van zowel de Alto de las Estacas als de Puerto de San Lorenzo. Hij verzekerde zich daarmee van de zege in het bergklassement.

Dat weerhield Evenepoel er niet van om ook op de volgende beklimming, de Alto de Tenebredo (derde categorie), er stevig de pees op te leggen. Het leidde tot uitdunning bij de koplopers. Met Evenepoel, Bernal, Caruso, Poole, Bernard, Piccolo, Kron en Ourselin begonnen we aan de eerste keer Puerto de la Cruz de Linares. Daar was het Kron die er meteen een lap op gaf. Evenepoel, Poole en Caruso volgden, de rest ging overboord.

Evenepoel solo

Meteen na de versnelling van Kron was het Evenepoel zelf die gas gaf. Het eerste slachtoffer? Kron. Daarna moest Caruso eraf en vier kilometer voor de top brak ook Max Poole. Op de top van de Puerto de la Cruz de Linares lag de jonge Brit al bijna anderhalve minuut achter. In de afdaling kwam hij aanvankelijk wat terug, maar op het minder steile en technische gedeelte liep Evenepoel weer flink uit. Bij het opdraaien van de slotklim had de kopman van Soudal Quick-Step meer dan twee minuten op Poole en Caruso, die bij elkaar waren gekomen.

Bergop pakte Evenepoel alleen maar meer tijd en ver voor de finish was al duidelijk dat hij de dagzege zou pakken. En zo geschiedde. Evenepoel kwam na 179 kilometer als eerste over de streep en pakte zo zijn derde ritzege van deze ronde. Damiano Caruso werd tweede op bijna vijf (!) minuten. De derde plaats was nog voor Andreas Kron, die Max Poole net voorbleef.

Jumbo-Visma trekt kaart Sepp Kuss

Ver achter Evenepoel was er natuurlijk ook nog de strijd om het klassement. Op de voorlaatste beklliming van de Puerto de la Cruz de Linares was de actie al begonnen, toen Bahrain Victorious – met Antonio Tiberi – het tempo opschroefde. Het zorgde voor behoorlijk wat uitdunning in de groep der favorieten. Nico Denz zakte in de vallei voor de slotklim terug in dit elitegroepje, maar de Duitser trok meteen daarna ten strijde – met ploeggenoot Aleksandr Vlasov in zijn spoor. De Rus zou met een kleine voorgift beginnen aan de klim.

Al snel werd hij echter weer ingerekend, want het ging hard in het pelotonnetje. Dat kwam vooral door Wout Poels, die beulswerk verrichte voor Mikel Landa. De Bask trok halverwege de klim dan ook ten strijde. Juan Ayuso, zijn directe concurrent, had echter een antwoord op de versnelling. Het meest opvallende in deze fase was de koerswijze van Jumbo-Visma. Jonas Vingegaard en Primoz Roglic reageerden niet, maar bleven bij leider Kuss. Vingegaard dichtte, met de rodetruidrager in zijn wiel, het gat naar Ayuso en Landa. Daarna bleef de Deen op kop rijden.

Kuss verstevigt leiding

Hetzelfde beeld zagen we toen Landa nog eens aanging en weer Ayuso meekreeg. Opnieuw keerde de rest terug, waarna gezamenlijk naar de laatste kilometer werd gereden. Daar ging Ayuso twee keer aan. Ditmaal reageerde Kuss zelf, terwijl ook Roglic en Vingegaard volgden. Het zou een sprint worden voor de achtste plaats. Ayuso toonde zich de snelste, voor Mas en Kuss. Roglic werd nog elfde, terwijl Vingegaard het liet lopen in de laatste meters. Kuss verstevigde zo zijn leidende positie: het verschil met Vingegaard is nu 17 seconden.