Remco Evenepoel wint derde Clásica San Sebastián na sprint-a-deux met Pello Bilbao

Remco Evenepoel heeft de 43ste editie van de Clásica San Sebastián gewonnen. De wereldkampioen, die in 2019 en 2022 ook al met de zege ging lopen, ging al vroeg in de aanval en bleef op de laatste beklimming over met alleen nog Pello Bilbao. In een sprint-a-deux was Evenepoel vervolgens de snelste.

Op de zaterdag na de Tour de France stond traditiegetrouw de Clásica San Sebastían op het programma. De route van de Baskische eendaagse was enigszins gewijzigd ten opzichte van vorig jaar, maar de Murgil-Tontorra (2,1 km aan 9,8%) bleef de ultieme scherprechter. Ook de topfavoriet luisterde weer naar dezelfde naam: Remco Evenepoel was net als in 2022 de te kloppen man. Een jaar geleden maakte de Belg zijn status waar met een tweede zege in de Klasikoa Donostia, pakte hij nu zijn derde?

Evenepoel valt in neutralisatie

De wedstrijd begon niet ideaal voor Evenepoel: de wereldkampioen kwam in de neutralisatie ten val. Voor de Belg een valpartij zonder erg, zo leek het, want hij stapte meteen weer op om zijn weg te vervolgen. Biniam Girmay kwam er minder goed vanaf. Hij ging samen met Evenepoel tegen de grond, ging eveneens door, maar verliet de wedstrijd uiteindelijk toch.

Toen het officiële startsein was gegeven, ontstond er een groot gevecht om in de vlucht van de dag te komen. Na ongeveer veertig kilometer wisten vijf renners zich los te weken. Het ging om Romain Bardet (Team dsm-firmenich), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Franck Bonnamour (AG2R Citroën), Julien Bernard (Lidl-Trek) en thuisrijder Mikel Iturria (Euskaltel-Euskadi).

De vijf fietsten een voorsprong bijeen van bijna vijf minuten. Groter liet het peloton, aangevoerd door Soudal Quick-Step en Bahrain Victorious, het gat niet worden. En op de Jaizkibel, met nog zo’n honderd kilometer te gaan, zakte de voorsprong alweer tot onder de drie minuten. Nochtans stonden de koplopers niet stil, want voor Bonnamour ging het te hard. Hij moest lossen. In het peloton was ook actie. Quinten Hermans, Iván García Cortina en Lawson Craddock probeerden de sprong naar de vroege vluchters te maken.

Evenepoel begint er vroeg aan

Op de Erlaitz (4 km à 10.3%) werden de drie achtervolgers alweer gegrepen, maar we kregen meteen nieuwe tegenaanvallers. Nu van een heel ander kaliber. Remco Evenepoel trok, met nog 73 kilometer voor de boeg, namelijk ten strijde. Alleen Aleksandr Vlasov, Alberto Bettiol en Pello Bilbao konden hun karretje aanhaken. Met zijn vieren kwamen ze bij Bardet en Van Hooydonck, de twee laatst overgebleven leden van de kopgroep.

De zes gaven in de vallei na de Erlaitz flink gas. Aan de voet van de Mendizorrotz (4,1 km aan 7,3%), de voorlaatste beklimming van de dag, hadden ze en voorsprong van een minuut en 15 seconden op het flink uitgedunde peloton, waar Movistar en Lidl-Trek nog een verwoede poging deed om de situatie recht te zetten. De Amerikaanse ploeg deed dat niet voor Bauke Mollema, want de Nederlander zat in een tweede pelotonnetje.

Kopgroep dunt uit

Eenmaal op de Mendizorrotz, gaf Evenepoel flink gas in de kopgroep. Van Hooydonck en Bardet, die al lang vooruit reden, gingen als eerste overboord. Daarna moest ook Bettiol passen. In het peloton zagen we ondertussen een versnelling van Felix Gall, die aanvankelijk Tiesj Benoot meekreeg. Later werd de Belg afgelost door Mikel Landa. Achteraan de groep hadden de Spaanse favorieten Carlos Rodríguez en Juan Ayuso het ondertussen moeilijk. Het leek niet hun dag te worden.

Landa en Gall kregen even later het gezelschap van Alex Aranburu, Jakob Fuglsang en Rui Costa, maar in aanloop naar de Murgil-Tontorra (2,1 km aan 9,8%) vielen zij terug in het peloton. Dat peloton reed voor de vierde plek. Hoewel UAE Emirates bleef achtervolgen, was het verschil aan de voet van de Murgil opgelopen tot drie minuten. De winnaar zat van voren.

Sprint-a-deux

Evenepoel nam de kop in de eerste kilometer van de klim, maar kreeg zijn metgezellen er niet meteen af. In het tweede deel van de klim brak Vlasov dan toch. Bilbao ging echter goed mee en kon zelfs overnemen. Uiteindelijk kwamen ze met zijn tweeën over de top en gingen ze samen naar de finish.

Het zou een sprint worden. Evenepoel zat in tweede positie en ging de sprint van ver aan. De wereldkampioen kon zijn inspanning echter volhouden en wist Bilbao te kloppen. Hij won zo voor de derde keer de Clásica San Sebastián. Bilbao werd tweede, Vlasov derde. Daarachter reed Neilson Powless naar de vierde plaats, Ion Izagirre vervolledigde de top-vijf.