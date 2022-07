Merijn Zeeman spreekt zich uit tegen Franse kritiek: “Wij werken professioneler”

Verschillende Franse renners klagen dat er in het huidige peloton van de Tour de France 2022 twee soorten snelheden zijn. Enerzijds de ploegen die ketonen gebruiken, anderzijds de teams die dat niet doen. Jumbo-Visma hoort bij de eerste categorie, maar sportief directeur Merijn Zeeman doet de twee maten in een groot interview met l’Equipe af als onzin.

Een van de partijen die kritisch is ten opzichte van het gebruik van ketonen, is de MPCC (Movement for Credible Cycling). Jumbo-Visma was daar tot 2015 bij aangesloten, maar stapte uit de beweging nadat George Bennett dat jaar conform de MPCC-regels niet mocht starten in de Giro d’Italia vanwege een te laag cortisonen-gehalte. Sinds een paar jaar doen ketonen hun intrede in de sport en de Nederlandse ploeg gebruikt het voedingssupplement. De MPCC zou het gebruik graag willen verbieden.

Zeeman doet het debat over ketonen af als de meest onzinnige die er ooit in het wielrennen geweest is. “Het houdt nog niet eens 1% van ons werk op performance-niveau in”, zegt de sportief directeur. “Ketonen stellen bijna niets voor. Maar zo lang als ze toegestaan zijn, hebben wij het recht om ze te testen en te kijken of het sommige van onze renners helpt. Het is goed dat we erover debatteren, maar zou de MPCC zich niet moeten bezighouden met écht slechte dingen? Ketonen horen daar niet bij.”

Wijzende vinger naar Frankrijk

Volgens de architect van Jumbo-Visma gebruikt de MPCC ketonen alleen maar als stem om gehoord te worden. “Ik vind het vervelend dat je zo veel renners hoort – Franse coureurs met name – die spreken over een peloton dat met twee snelheden rijdt vanwege ketonen. Romain Bardet, Arnaud Démare en Thibaut Pinot hebben zich daarover al uitgelaten.” l’Equipe vraagt daarna door over het vermeende voorval met Bennett in 2015. “Cortisonen gebruiken we niet. Dat is slecht voor je gezondheid en het mag niet. Een compleet ander verhaal.”

Zeeman stoort zich dan ook aan de Franse kritiek. “Verdachtmakingen komen vaak uit Frankrijk. Niemand lijkt echt geïnteresseerd hoe wij werken. De Fransen zullen het misschien niet leuk vinden wat ik nu zeg, maar ik denk dat zij niet met dezelfde professionaliteit werken als dat wij dat doen. Vaak stellen ze dat onze goede resultaten door ketonen, mechanische doping of wat dan ook… Maar ik denk dat ze zoeken naar excuses. Sommige teams – niet alleen Franse – weigeren om hun eigen tekortkomingen te zien, om dan maar te zeggen dat anderen zich in duistere zaken mengen.”