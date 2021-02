Pinot spreekt zich uit over attesten en ketonen in het wielrennen

Thibaut Pinot heeft zich fel uitgesproken over collega’s die met een attest op zak in wedstrijden actief zijn. De kopman van Groupama-FDJ kreeg afgelopen winter een injectie met corticosteroïden om zijn slepende rugblessure te verhelpen. Dat deed hij bewust niet in aanloop naar het wedstrijdseizoen. “Iemand met een attest heeft niets te zoeken op een fiets. Dan ben je niet fit voor een wedstrijd”, zegt hij in een interview met L’Équipe.

Terugkerende rugpijn dwong Pinot tot het nemen van een injectie met corticosteroïden. “We hadden dat al veel eerder moeten doen, maar ik weigerde altijd. Vanuit ethisch oogpunt ben ik altijd tegen geweest, maar we zaten buiten het seizoen, midden in de winter. Het was puur met als doel om te herstellen, als behandeling. Ik zou het nooit gedaan hebben tussen twee wedstrijden in.”

Attest

Het gebruik van cortisonen mag alleen met een attest. “Als je een injectie of cortisonen neemt, duurt het effect minstens drie weken”, aldus Pinot. “Sommigen doen het vlak voor een wedstrijd. Wel buiten competitie, maar het effect is er. Ik ben daar fel tegen. Maar ik denk dat het wielrennen nog wel op twee manieren bedreven wordt.”

De Fransman had verwacht dat de UCI naast tramadol ook corticosteroïden zou verbieden. “Want iemand met een attest heeft niets te zoeken op een fiets. Dan ben je niet fit voor een wedstrijd. Ik begrijp die mensen niet. Als je het nodig hebt, oké, maar dan wel buiten competitie en gevolgd door een pauze van vier weken”, stelt hij.

Ketonen

In het interview deelt Pinot ook zijn stevige mening over het gebruik van ketonen. Het gebruik is verboden voor teams die aangesloten bij de MPCC, maar andere ploegen zijn vrij ze te gebruiken. Onder meer Jumbo-Visma gebruikt het. “Waarom gooien renners continu hun bidons weg, maar houden ze de flesjes met ketonen op zak? Dat begrijp ik niet”, zegt Pinot.

“Ze zeggen dat het helpt om gewicht te verliezen. Het moeilijkste in wielrennen is niet die zes uur op de fiets, maar je gewicht. Afvallen zonder kracht te verliezen. Bepaalde onderzoeken zeggen dat ketonen het water uit je lichaam afvoert. Als dat het geval is, helpt het al enorm”, vindt de klimmer. “En sommige renners worden online benaderd om ketonen te kopen. Dat gaat ook om junioren en jonge renners die er alleen voor staan en graag prof willen worden. Zij worden daardoor verleid en daar schrik ik van.”

Zelf zegt Pinot nooit gedacht te hebben aan het gebruik van middelen die volgens hem onethisch zijn. “Ik denk dat ik daar te bang en te gestrest voor ben om met die onzin te rommelen. Ik zou er ’s nachts niet van kunnen slapen”, vertelt hij. Overigens is de UCI van plan om binnenkort met een standpunt te komen in de ketonendiscussie.