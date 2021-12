Medisch expert UCI: “Nog geen wetenschappelijk bewijs dat ketonen prestaties bevorderen”

Volgens Xavier Bigard, de medische directeur van de UCI, is er op dit moment geen wetenschappelijk bewijs dat ketonen prestatiebevorderend zijn. Dat vertelt de Fransman in een interview met L’Equipe. Eerder dit jaar deed de UCI een oproep aan wielrenners om voorlopig geen ketonen gebruiken, in afwachting van nadere studies.

Bigard geeft aan dat het moeilijk zal zijn om het voedingssupplement ketonen op een lijst met verboden middelen te zetten. Dat betekent dat ploegen als Jumbo-Visma en Deceuninck-Quick-Step, die openlijk aangeven het middel te gebruiken, het zouden kunnen blijven gebruiken. “Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat ketonen prestatiebevorderend werken”, stelt Bigard.

“Er zijn vijf studies gepubliceerd. Het eerste onderzoek werd verkeerd geïnterpreteerd, omdat het prestatiebevorderend werkte in geval van overtraining. Dat staaft niet met de realiteit van een koers of trainingen. Geen van de daaropvolgende studies heeft die resultaten bevestigd. Sterker nog, de onderzoekers van de Universiteit van Leuven hebben een tweede onderzoek gepubliceerd waarin te zien was dat er geen verbetering zichtbaar was onder normale omstandigheden. Een ander onderzoek liet zelfs verslechtering zien onder bepaalde omstandigheden”, zegt hij.

Er is verdeeldheid binnen het wielrennen over ketonen. Sommige profploegen zijn fel tegen het gebruik, terwijl andere teams zoals Jumbo-Visma, ook na de oproep van de UCI, er geen bezwaar in zien. Het middel staat op dit moment niet op de UCI-lijst van verboden stoffen en methoden. Ploegen die aangesloten zijn bij de MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, spreken zich uit tegen ketonengebruik. Jumbo-Visma werkt samen met professor Asker Jeukendrup: “Hij raadt ons het gebruik van ketonen in specifieke gevallen aan als onderdeel van een uitgekiende voedingsstrategie”, zei Merijn Zeeman. “Zeker op die manier heeft het supplement volgens hem geen schadelijke effecten. Het gaat altijd om het totaalplaatje en daarvoor moet je je altijd deskundig laten adviseren. Wij investeren daar in, op elk gebied en uiteraard binnen de grenzen van wat is toegelaten.”

Hoewel nog maar net opdracht is gegeven voor het UCI-onderzoek naar ketonen, durft Bigard op basis van huidige studies wel een voorspelling te doen. “Met de kennis van nu lijkt het ingewikkeld om het verboden te krijgen. Maar omdat we naar feedback luisteren, laten we wetenschappelijk onderzoek uitvoeren. We hebben alle reden om aan te nemen dat ketonen de prestaties niet verbeteren”, geeft hij aan. “Maar er zijn een of twee punten die nog onderzocht moeten worden.”

“De dosering, dat wil zeggen de ingenomen hoeveelheid en het aantal herhalingen van de inname, en het type ketonen. En misschien is er een onderwerp dat nog niet voldoende bestudeerd is”, aldus Bigard, die in het duister tast waarom sommige ploegen toch ketonen gebruiken. “Het blijft een mysterie. We kunnen onszelf de vraag stellen of het een placebo-effect is.”