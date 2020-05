Tom Dumoulin zegt lidmaatschap MPCC op: “Parijs-Nice vond ik een farce” zondag 24 mei 2020 om 16:38

Tom Dumoulin heeft zijn persoonlijke lidmaatschap bij de MPCC opgezegd. De kopman van Jumbo-Visma legt in een nieuwe aflevering van WielerFlits Update uit waarom hij zich teruggetrokken heeft als lid van de beweging voor een geloofwaardige wielersport.

“Ik vind het gedachtegoed van de MPCC heel mooi. Zij streven een schonere sport na en vinden de huidige dopingregels nog niet streng genoeg, vooral op het gebied van cortisonengebruik”, aldus Dumoulin. “Daar kan ik wel inkomen. Ze hebben strengere regels dan officieel. Team Sunweb was lid van de MPCC en ik was persoonlijk ook lid.”

“Maar ik vond het een farce rondom Parijs-Nice”, legt de Limburger uit. “Naar mijn mening had die koers niet verreden moeten worden. Toen was er al de corona-uitbraak, ook in Frankrijk. Er waren echt flinke problemen. Toen heeft de MPCC daar niets over gezegd. Hun motivatie is dat ze er voor de volksgezondheid zijn, maar het rijden van Parijs-Nice – wat gezondheidsrisico nummer één was op dat moment – was helemaal prima.”

Ketonen

“En vervolgens kwamen ze met het verhaal dat het gebruik van ketonen héél gevaarlijk is. Dat vond ik een heel hypocriete opstelling van de MPCC”, zegt hij. “Onze ploeg gebruikt ketonen, dus dan is het ook een beetje hypocriet van mezelf om lid te zijn van de MPCC. Die twee zaken samen hebben mij doen bewegen om mij af te melden.”

Jumbo-Visma (destijds nog LottoNL-Jumbo) was lid van de MPCC, maar stapte daar in 2015 uit nadat George Bennett volgens de ploeg ten onrechte uit de Giro d’Italia werd gehouden wegens een te lage cortisolwaarde. LottoNL-Jumbo stelde dat de MPCC-procedure rondom cortisolmetingen niet honderd procent waterdicht was.

Maandag verschijnt de volledige uitzending van WielerFlits Update met Tom Dumoulin op onze website.