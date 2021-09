Jumbo-Visma blijft voorlopig voedingssupplementen, waaronder ketonen, gebruiken

Team Jumbo-Visma blijft voorlopig voedingssupplementen gebruiken. Dat bevestigt hoofdcoach Merijn Zeeman aan WielerFlits. Afgelopen week kwam er vanuit de UCI tijdens het WK in Vlaanderen een oproep aan de renners om voorlopig geen supplementen, waaronder ketonen, meer te gebruiken. De internationale wielerunie wil eerst wetenschappelijk onderzoek doen of ketonen prestatiebevorderend zijn en onderzoeken of het gebruik van ketonen schadelijke gevolgen kan hebben.

“Wij werken op het gebied van voeding en voedingssupplementen samen met professor Asker Jeukendrup, verbonden aan de Loughborough University, die wereldwijd op dit wetenschappelijke gebied een autoriteit is. Hij doet tal van onderzoeken en houdt ook alle internationale wetenschappelijke rapporten in de gaten. Hij raadt ons het gebruik van ketonen in specifieke gevallen aan als onderdeel van een uitgekiende voedingsstrategie. Zeker op die manier heeft het supplement volgens hem geen schadelijke effecten. Het gaat altijd om het totaalplaatje en daarvoor moet je je altijd deskundig laten adviseren. Wij investeren daar in, op elk gebied en uiteraard binnen de grenzen van wat is toegelaten.”

Bij Jumbo-Visma zijn ze ervan overtuigd dat ze door de samenwerking met Jeukendrup op het gebied van wetenschappelijke onderzoek naar voedingssupplementen bij de voorlopers in de internationale sportwereld horen en dat er straks uit het onderzoek van de UCI voor hen geen nieuwe zaken naar voren komen. De wielerbond is in afwachting van de resultaten van hun wetenschappelijk onderzoek en raadt de renners in die tussentijd aan zich te onthouden van het gebruik van ketonen en andere voedingssupplementen.

MPCC

Sommige profploegen, waaronder Team DSM, waren overigens reeds fel tegen het gebruik. Het middel ketonen staat op dit moment niet op de UCI-lijst van verboden stoffen en methoden. Ploegen die aangesloten zijn bij de MPCC, de beweging voor een geloofwaardig wielrennen, spreken zich uit tegen ketonengebruik.

“Op het moment dat de UCI het gebruik van ketonen verbiedt, dan stoppen wij natuurlijk ook onmiddellijk met het gebruik van deze substantie”, vervolgt Zeeman. “Al denk ik ook dat velen de waarde van ketonen en andere supplementen zwaar overschatten. De grote basis van een prestatie is de training en de normale voeding.”

“Supplementen zijn een klein onderdeel van een grote strategie. Met een strategie, zoals bij ons Foodcoach, kun je verschil maken. Supplementen kunnen nog iets extra’s geven in de marge. Wij weten uit talrijke onderzoeken dat ketonen alleen niet het verschil tussen winnen en verliezen bepalen, maar we doen óók onderzoek naar hoe we in de marges voordeel kunnen behalen. Dat hoort in onze ogen bij een professionele performance benadering.”