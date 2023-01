Mathieu van der Poel tegen Wout van Aert op het WK veldrijden: wordt het 4-4 of 5-3?

Special

Mathieu van der Poel en Wout van Aert vochten al veel duels uit in het veld. De twee tenoren keken elkaar zelfs al maar liefst negen keer in de ogen op een WK veldrijden. Wie trok het vaakst aan het lange eind? WielerFlits zet, in aanloop naar het WK 2023 in Hoogerheide, de duels op een rijtje.

Jeugdcategorieën

Voor het eerste duel tussen Van der Poel en Van Aert op een WK veldrijden moeten we naar het jaar 2012. In het Belgische Koksijde stonden de twee, als junioren, als grote favorieten aan de start van hun eerste wereldkampioenschap. Wat volgde was een mooie strijd, maar Van der Poel toonde meteen dat hij een echte killer was en knalde naar zijn eerste wereldtitel.

In het seizoen 2012-2013 kwamen de twee elkaar niet tegen op het WK. Van Aert stond op het podium bij de beloften, Van der Poel won voor de tweede keer op rij bij de junioren. Een jaar later, in Hoogerheide, stonden ze wel samen aan de start. Ondanks dat de cross verreden werd op het territorium van de familie Van der Poel, wist Van Aert de zege mee naar België te nemen. De Belg was overtuigend de snelste. Niet zilver, maar brons was weggelegd voor Van der Poel.

2015: Van der Poel schiet meteen raak bij de elite

Het Tsjechische Tabor was de plaats waar Van der Poel en Van Aert voor het eerst duelleerden op een WK bij de elite. Ondanks hun jeugdige leeftijden waren ze de smaakmakers van het kampioenschap. Van der Poel reed aan het einde van ronde een meteen weg, al had dat veel te maken met de pech van Van Aert. De Belg moest zijn ketting er opnieuw opleggen en verloor kostbare tijd.

Na een poosje achtervolgen sloot Van Aert echter terug aan, maar pech achtervolgde hem. Zijn ketting ging er opnieuw af en even later ging hij zelfs tegen de grond. Van der Poel reed zodoende solo naar de zege en won op 20-jarige leeftijd het WK bij de elite. Tranen bij de Nederlander, frustratie bij Van Aert, die na een knappe inhaalrace nog tweede werd.

Lees hier het wedstrijdverslag terug

2016: Van Aert toont weerbaarheid na incident met Van der Poel

In 2016 stonden Van der Poel en Van Aert in Heusden-Zolder weer als de twee grote topfavorieten aan de start van het WK. Ze schoten ook meteen snel uit de startblokken, waarna alleen Lars van der Haar kon aanhaken. De koers viel echter stil en zo kregen we een hergroepering. Wat volgde was een zeer bizar incident: Van der Poel maakte een zwieper op de schuine kant en belandde met zijn voet in het wiel van Van Aert.

De twee stonden gedurende lange tijd stil en moesten veel posities goedmaken. Van Aert slaagde daarin en vocht uiteindelijk een duel uit met Van der Haar voor goud. De jongeling uit Herentals trok aan het langste eind en won zijn eerste wereldtitel bij de elite renners. Van der Poel was uit zijn lood geslagen na het incident en werd vijfde.

Lees hier het wedstrijdverslag terug

2017: Drama voor Van der Poel in Bièles

Na een jaar vol overwinningen trok Van der Poel als topfavoriet naar het WK in het Luxemburgse Bièles. Zijn hoogvorm toonde de Nederlander door onmiddellijk te trekken in ronde een. Van Aert moest van ver komen, maar kon na drie lekke banden van Van der Poel toch opnieuw zijn wagonnetje aanhaken bij zijn concurrent.

Van Aert reed iets later ook lek – ondanks zijn speciale groene tubes – maar dat deed hij net voor de materiaalpost. Dat geluk had Van der Poel niet wanneer hij voor de vierde keer (!) een platte band had. Van Aert profiteerde en reed definitief naar goud. De consternatie was enorm bij Van der Poel, die een wereldtitel verloor door vier lekke banden. Zilver was zijn troostprijs.

Lees hier het wedstrijdverslag terug

2018: Drie op rij voor Van Aert

In Valkenburg kon Van der Poel sportieve revanche nemen op het WK in 2017. Dat was op voorhand ook de verwachting, aangezien hij wederom de sterkste was tijdens de winter. Toch kwam Van Aert weer ontzettend sterk voor de dag. Op een glibberig parcours maakte hij beduidend minder fouten dan Van der Poel.

Het zorgde ervoor dat de Belg al snel wegreed en heel het uur lang domineerde. Van der Poel moest zelfs Michael Vanthourenhout voor zich dulden. Van Aert won met meer dan twee minuten voorsprong zijn derde wereldkampioenschap op een rij. Een imponerende prestatie.

Lees hier het wedstrijdverslag terug

2019: Van der Poel laat er geen gras over groeien in Bogense

3-1. Dat was de tussenstand tussen Van Aert en Van der Poel op de wereldkampioenschappen veldrijden bij de elites, voorafgaand aan het WK in Bogense, Denemarken. Van der Poel nam een kanonstart en trok na nog geen minuut crossen al eens stevig door. Van Aert counterde, maar merkte meteen op dat zijn grootste concurrent enorm sterk was.

Na een foutje in de derde ronde van Toon Aerts twijfelde Van der Poel niet. MVDP zette stevig door, maar kreeg een ronde later toch weer gezelschap van Van Aert. Laatstgenoemde ging echter, op dezelfde plaats als Aerts, in de fout en zo reed Van der Poel andermaal weg. Ditmaal keek hij niet meer achterom en reed hij solo naar zijn tweede wereldtitel bij de profs. Van Aert moest nog alle zeilen bijzetten om tweede te worden, maar kon toch nog zilver binnenhalen.

Lees hier het wedstrijdverslag terug

2020: Onemanshow Van der Poel, off-day Van Aert

Dübendorf was het décor voor het achtste duel van de twee op een WK veldrijden. Het zesde duel bij de profs. Spannend was het niet in Zwitserland, na een enkele ronde was Van der Poel al gevlogen. De focus in de blik van de Nederlander was sprekend, niets of niemand ging hem die dag tegenhouden.

Van Aert kende een veel mindere dag. De Vlaming kende een off-day en kwam niet in het stuk voor. Twee minuten nadat Van der Poel overtuigend goud won, bolde hij als vierde over de streep. Van der Poel maakte er zodoende 3-3 van in de tussenstand.

Lees hier het wedstrijdverslag terug

2021: Van der Poel wint laatste WK-duel

In 2021 werd het wereldkampioenschap veldrijden in Oostende georganiseerd. Een echt zandcross dus. Van Aert nam al snel het initiatief en alleen Van der Poel kon in de buurt blijven. De Nederlander stond onder druk en dat zorgde ervoor dat hij stevig tegen de grond ging. Desondanks die valpartij werd Van der Poel steeds beter en op die manier sloot hij snel weer aan bij koploper Van Aert.

Die reed meteen daarna lek op een zeer ongelukkig moment en moest Van der Poel laten gaan. In de tweede helft van de cross leek Van Aert terug de aansluiting te maken, maar een aantal foutjes in het zand hielden die comeback tegen. Van der Poel kon in Oostende rustig zijn zegegebaar maken. Vier vingers, vier wereldtitels bij de profs. Van Aert werd tweede en zag Van der Poel een 4-3 voorsprong pakken in de onderlinge strijd bij de elites.

Lees hier het wedstrijdverslag terug

2022: Schitteren in afwezigheid

Het WK in het Amerikaanse Fayetteville lieten Van der Poel en Van Aert, met het oog op het wegseizoen, schieten. De Brit Tom Pidcock profiteerde van de situatie en reed overtuigend naar goud. Sinds 2014 was er voor het eerst een wereldkampioen die geen Van der Poel of Van Aert heette. De laatste die dat deed, was Zdeněk Štybar.

2023: Nummer vijf voor MVDP of nummer vier voor WVA?

Een jaar na de WK-overwinning van Pidcock in the States staan Van der Poel en Van Aert wel aan de start van het WK veldrijden 2023. In Hoogerheide kijken ze elkaar voor de tiende keer in de ogen op een WK in het veld. Het is de achtste keer dat ze dat doen bij de profs: wordt het 4-4 of 5-3?

Lees meer: WK veldrijden 2023 in Hoogerheide: Voorbeschouwing mannen – Kan Mathieu van der Poel winnen in eigen huis?