WK veldrijden: Mathieu van der Poel verslaat Wout van Aert na geweldige tweestrijd

Mathieu van der Poel is in Hoogerheide wereldkampioen veldrijden geworden door Wout van Aert te verslaan in een sprint met twee. Het WK draaide uit op een waanzinnig spannende tweestrijd tussen de topfavorieten, die elkaar tot het uiterste dwongen. In de sprint speelde Van der Poel het op de verrassing, waarmee hij Van Aert te snel af was. Eli Iserbyt greep het brons.

Voor de start waren alle ogen al gericht op Mathieu van der Poel en Wout van Aert, maar ook de startpositie was interessant. Van Aert moest op de tweede rij starten en koos het wiel van zijn Nederlandse rivaal. De kopstart was voor de thuisrijders: Lars van der Haar reed op kop, voor Van der Poel en een snelle Joris Nieuwenhuis. Van Aert wurmde zich in de openingsfase met moeite in het wiel van Van der Poel.

Al in de eerste ronde koos MVDP de aanval. Hij koos een hellende strook uit om vol te demarreren. De enige die hem kon volgen was Van Aert. Het massaal toegestroomde publiek kreeg na drie minuten al waarvoor het naar Hoogerheide gekomen was: het duel der duels. De tegenstand werd in de eerste ronde al op meer dan tien seconden gereden.

‘De Grote Twee’ zijn een klasse apart

Van der Poel bepaalde het tempo en zette druk, maar Van Aert volgde en nam na twee rondes de kop over. In de derde omloop (van de tien) probeerde de Nederlander opnieuw een gaatje te slaan, maar zijn eeuwige rivaal gaf geen krimp. Dat het heel hard ging, bewees de gemiddelde snelheid van de twee koplopers: richting de 30 km/h.

Geen van de twee kemphanen kon een echt verschil maken. Van der Poel sprong telkens beter over de balkjes, maar kon daar niet echt wegrijden van Van Aert. Daarom probeerde de Nederlandse kopman er, in de zevende ronde, op een van de bruggen vandoor te gaan. Even had hij vier fietslengtes voorsprong, maar weer wist Van Aert het gat snel te dichten.

Slotronde op het scherpst van de snede

In de achtste en de negende ronde lieten Van der Poel en Van Aert het tempo wat zakken. Dat was te zien in de rondetijden, en zo konden achtervolgers Lars van der Haar en Eli Iserbyt – die in de tweede helft van de cross op en over Michael Vanthourenhout gingen – naderen tot op 15 seconden. Dichterbij kwamen ze echter niet, want in de slotronde ging het op het scherpst van de snede bij de titelfavorieten.

Van Aert nam de kop over in het bos en probeerde Van der Poel zo onder druk te zetten, maar de Nederlander nam het commando weer over. Een aanval bleef uit, met de passage over de balken en de daaropvolgende trappen in het vooruitzicht. Ze kwamen allebei goed over de balken, waardoor het ging aankomen op een sprint-à-deux op de hellende Scheldeweg.

In die sprint was Mathieu van der Poel de betere. Hij speelde het op de verrassing en sloeg meteen een gat met Wout van Aert, die de grootste moeite had om de vinnige spurt van Van der Poel te remonteren. De Nederlander wist zo in ‘zijn’ Hoogerheide zijn vijfde wereldtitel te veroveren bij de elites, waardoor hij de onderlinge strijd met Van Aert op 5-3 wist te zetten.

Twaalf seconden achter de sprint voor de overwinning wist Iserbyt het brons te veroveren door Van der Haar te verslaan.

WK veldrijden 2023 in Hoogerheide

Uitslag elite mannen

Mathieu van der Poel in 1u07m20s

Wout van Aert in z.t.

Eli Iserbyt op 12s

4. Lars van der Haar op 13s

5. Michael Vanthourenhout op 46s

6. Gerben Kuypers op 54s

7. Laurens Sweeck op 59s

8. Cameron Mason op 1m08s

9. Clément Venturini op 1m30s

10. Jens Adams op 1m33s