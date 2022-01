WK veldrijden: Tom Pidcock pakt eerste wereldtitel, Lars van der Haar tweede

Tom Pidcock is voor de eerste keer in zijn carrière wereldkampioen veldrijden bij de mannen geworden. Op de Brit stond zondag geen maat; hij reed ver weg bij concurrenten Lars van der Haar en Eli Iserbyt, die het zilver en brons pakten.



De mannenwedstrijd was zaterdag het sluitstuk van het WK veldrijden in de Verenigde Staten. De topfavorieten kwamen uit de landen die dit wereldkampioenschap al een wereldkampioen afleverde, zoals Groot-Brittannië (Tom Pidcock) met Zoe Bäckstedt, België (Eli Iserbyt, Toon Aerts, Michael Vanthourenhout) met Joran Wyseure en Nederland (Lars van der Haar) met Puck Pieterse en Lucinda Brand.

In de openingsfase lieten deze namen zich meteen zien, met Van der Haar die indruk maakte door zijn snelle start en Aerts door zijn aanval. Toch kwam er een klein, compact pelotonnetje over de meet na de eerste ronde, met zelfs renners als Clément Venturini en Kevin Kuhn er nog bij.

Venturini bleek misschien wel de grootste verrassing bij de mannen, want na twintig minuten cross probeerde de Fransman met een stevige kopbeurt het pelotonnetje uit te dunnen. Daar slaagde de 28-jarige renner behoorlijk in; met nog zes rondes te gaan bleven er tien renners over voor de wereldtitel, waaronder de zes hierboven genoemde topfavorieten, Daan Soete, Laurens Sweeck, Corne van Kessel en natuurlijk Venturini zelf.

Pidcock laat zich zien

Een ronde later besloot Pidcock dat zijn tijd was gekomen om het te proberen. Op de lange klim gaf de Brit er een flinke klap op: niemand bleek in staat om te volgen, Pidcocks eerste aanval was meteen de winnende. Iserbyt ging nog in de tegenaanval, maar net als alle anderen verloor hij snel terrein.

Achter Iserbyt en Pidcock probeerde Venturini, die met Aerts, Vanthourenhout en Van der Haar streed om de derde plaats, het nog maar eens. De Fransman veegde met de Belgen en Nederlanders in zijn wiel Iserbyt op, waarna er een nieuwe situatie ontstond – eentje waarin vier Belgen, een Nederlander en een Fransmans tevergeefs jaagden op een Brit die steeds verder voor de groep kwam uit te rijden.

Strijd om zilver en brons

Toen Pidcock een voorsprong van veertig seconden bij elkaar had gefietst, barstte de strijd om zilver en brons achter de Brit los. Van der Haar leek van de zes achtervolgers over de beste papieren te beschikken, omdat hij op twee rondes voor het einde een stevige versnelling plaatste op de slotklim, waarbij alleen Iserbyt kon volgen. De Belg van Pauwel Sauzen-Bingoal was niet bij machte om over te nemen.

Een sprint moest uiteindelijk uitwijzen wie er achter kersverse wereldkampioen Pidcock het zilver zou grijpen: Van der Haar slaagde er namelijk niet meer in om Iserbyt nog te lossen. Toch kreeg hij loon naar werken. In de sprint bleek de Nederlander namelijk sneller te zijn dan de Belg.

WK veldrijden 2022 in Fayetteville

Uitslag mannen

Tom Pidcock

Lars van der Haar op 30s

Eli Iserbyt op 32s

4. Michael Vanthourenhout op 52s

5. Clement Venturini op 57s

6. Toon Aerts op 1m02s

7. Jens Adams 1m06s

8. Laurens Sweeck op 1m16s

9. Kevin Kuhn op 1m36s

10. Daan Soete op 1m44s