Manager Alex Carera heeft zes renners bij Gazprom-RusVelo: “Ik wacht tot 27 maart, maar werk aan plan-B”

Interview

De invasie van Rusland die uitmondde in de oorlog in Oekraïne, heeft ook zijn weerslag in het peloton. De UCI stelde zware sancties in voor Russische renners, koersen en ploegen. De grootste gevolgen daarvan ondervindt Gazprom-RusVelo. Maar hoe zit dat nu precies? WielerFlits vraagt het Alex Carera van managementbureau A&J All Sports.

Riders agent Carera heeft zes van de 21 renners bij Gazprom-RusVelo in zijn stal. Dat zijn de Italianen Marco Canola, Giovanni Carboni, Alessandro Fedeli en toptalent Andrea Piccolo, de Rus Nicolay Cherkasov en dat andere toptalent, Mathias Vacek uit Tsjechië. Tot voor 2021 had hij ook de broers Damiano en Imerio Cima bij Gazprom-RusVelo zitten. We legden Carera – met ook bekende renners als Tadej Pogačar en Vincenzo Nibali in zijn portefeuille – een vijftal vragen voor om de situatie te duiden.

Hoe heeft het management van Gazprom-RusVelo op de sancties gereageerd?

“Ik heb een goede relatie met het management van dit team. Renat Khamidulin ken ik al jaren. Een heel aardige, maar ook serieuze man. Niemand werd verrast door de sancties van de UCI, omdat sportbonden – zoals bijvoorbeeld ook de FIFA en de UEFA – een krachtig signaal willen afgeven over dit verschrikkelijke gebeuren. Renat heeft geprobeerd om de discussie met de UCI aan te gaan. Hij heeft voorgesteld om na de Trofeo Laigueglia het tenue aan te passen naar een wit shirt met daarop de tekst peace, not war.

De UCI heeft dat voorstel niet geaccepteerd. Daarnaast heeft Renat duidelijk proberen te maken dat hun licentie niet uit Rusland komt en dat ook de geldschieter niet uit Rusland komt. De sponsor van het team is namelijk Gazprom Germany. Maar dat maakte voor de UCI en de CPA niet uit. De UCI wil dat de ploeg op korte termijn een andere sponsor en dus naam aanneemt, anders mag de ploeg niet meer de weg op. Dat is niet simpel.”

De licentie is ingenomen en ook fietssponsor Look en wielsponsor Corima verbraken contracten met het team. Wat is nu de situatie?

“Heel lastig. De renners en het team kunnen zich ook niet laten zien, zodat een potentiële sponsor kan instappen. Afgelopen maandag heeft Khamidulin aan alle renners en de staf laten weten dat als hij geen nieuwe sponsor vindt voor 27 maart, dat het team dan ophoudt te bestaan. Maar dat ze zichzelf in koers niet kunnen laten zien, bemoeilijkt dat verhaal.”

“Het is alleen het vlaggetje voor de ploeg, dat toevallig Russisch is. Het bedrijf achter deze ploeg komt uit Zwitserland. Renat heeft daarom de UCI verzocht om die vlag te veranderen naar die van Zwitserland, omdat de ploeg ook op een licentie uit dat land rijdt. Ook heeft hij een voorstel gedaan om het teamvlaggetje te wijzigen naar dat van Duitsland, omdat daar de geldschieter vandaan komt. Maar ook dat accepteerde de UCI in beide gevallen niet.”

Met Piccolo, Vacek en ook Kevin Rivera en Christian Scaroni van buiten jouw management, zijn er enkele leuke talenten aan boord. Hoe moeilijk is het om nu nog een nieuw team te zoeken?

“Dat is heel moeilijk, voor alle renners overigens. 99% van de ploegen zit vol. En als ze al niet vol zitten, hebben ze niet het geld om extra renners aan te nemen. Ik heb met Renat en mijn zes renners afgesproken dat ik voor 27 maart niemand ergens anders onderbreng. Als Renat erin slaagt om voor die datum een nieuwe sponsor te vinden, blijven mijn renners bij de nieuwe ploeg. Dat doen wij omdat we groot respect hebben voor Renat.

Ik kan alleen niet tot dan wachten om mijn werk te doen, dus in de tussentijd zoek ik voor al mijn coureurs wel naar een plan-B. Ik geef daar op dit moment 200% voor en ik heb al met vele teams contact gezocht. Voor drie van mijn renners zijn er mogelijkheden, voor anderen is het lastiger. Jongens als Piccolo en Vacek hoeven zich niet direct zorgen te maken, omdat ze grote talenten zijn. Verschillende WorldTeams en ProTeams hebben de laatste week al contact gezocht voor hun diensten.”

De UCI-regels schrijven voor dat profteams pas op 1 juli – tijdens de tussentijdse transferperiode – opnieuw renners mogen aantrekken. Hoe zit dat nu?

“Normaal is dat het geval, maar deze situatie is anders. Gazprom-RusVelo is haar licentie kwijtgeraakt. In de UCI-reglementen zit voor dit geval een clausule. Als een team haar licentie verliest, zijn alle renners vrij van contractuele verplichtingen. Mijn renners kunnen bij wijze van spreken morgen elders een contract tekenen.”

Wat vind jij zelf van de sancties die deze ploeg te verwerken krijgt?

“Vanwege de situatie in Oekraïne, is dit krachtige signaal vanuit de UCI volledig te begrijpen. Voor het imago van onze sport is het goed, daar ben ik het mee eens. Ik heb veel respect voor de UCI dat ze deze beslissing genomen hebben. Maar het is nu heel zwart-wit, terwijl het dat niet is. Achter elk team zitten niet alleen twintig renners, maar ook een familie van zo’n vijftig personen. Als een instantie beslist om op deze manier een licentie af te nemen, dan moet je ook nadenken hoe je al die mensen aan het werk kan houden.

De UCI had daarom ook kunnen beslissen om elke profploeg de mogelijkheid te bieden om een extra renner vast te leggen. De consequenties voor alle renners en staf die niets met de oorlog van doen hebben, en ook niet om deze situatie hebben gevraagd, zijn groot. De UCI had ook kunnen helpen in de zoektocht naar een sponsor.

Gazprom Germany heeft al een deel van de sponsoring voor dit jaar betaald. Er is niet 100% dekking nodig. Er is twee miljoen euro nodig om deze ploeg voor 2022 in de lucht te houden. In mijn ogen had de UCI garant moeten staan voor het salaris van de mechaniekers, masseurs, ploegleiders en renners. Nu verbieden ze de Russische licentie en het aannemen van Russisch geld, met de boodschap: jullie probleem. Fout: alle partijen hebben hier een probleem.”

Gazprom-RusVelo is een ploeg van het niveau onder de WorldTour. Een zogenaamd ProTeam, net als bijvoorbeeld Alpecin-Fenix en Sport Vlaanderen-Baloise dat zijn. De formatie rijdt op een Russische licentie en heeft met Renat Khamidulin ook een Russische teammanager. In de managementstaf zien we ook enkele bekende Russen terug: voormalig sprinter Alexei Markov is sportief directeur, terwijl ronderenner Evgeni Petrov en voormalig winnaar van de Vuelta a España en de Giro d’Italia (beide namens Rabobank) Denis Menchov er ploegleiders zijn. Tot 2020 reden er voor Gazprom-RusVelo ook uitsluitend Russen.