UCI neemt maatregelen: licenties Russische en Belarussische ploegen ingetrokken

De UCI heeft een serie maatregelen aangekondigd in verband met de huidige situatie in Oekraïne. Russische en en Belarussische nationale ploegen mogen niet meer meedoen aan wedstrijden, de licenties van Russische en Belarussische ploegen (waaronder Gazprom-RusVelo) zijn ingetrokken en alle Russische en Belarussische wedstrijden zijn van de kalender gehaald.

Het Management Committee van de UCI is vandaag in een buitengewone zitting bijeengekomen om de situatie in Oekraïne en de maatregelen die de UCI in dit verband wil nemen, te bespreken. “De UCI spreekt opnieuw haar zeer grote bezorgdheid uit over de situatie in Oekraïne en veroordeelt krachtig de agressie van de Russische en Belarussische regeringen en hun niet-naleving van de olympische wapenstilstand. De UCI wenst dat de vrede zo snel mogelijk wordt hersteld en roept op tot eerbiediging van de olympische waarden.”

De UCI heeft besloten haar steun aan te bieden aan de Oekraïense wielergemeenschap en stelt haar opleidings- en trainingscentrum in Aigle open voor Oekraïense atleten. “In dit verband staat de UCI in permanent contact met de nationale federatie van Oekraïne. De voorzitter van de UCI zal samen met de voorzitter van de Europese wielerunie (UEC) dit weekend tijdens het UEC-congres in Denemarken een ontmoeting hebben met de Oekraïense nationale federaties om de procedures vast te stellen om de Oekraïense wielergemeenschap te hulp te komen.”

Standvastig zijn

Daarnaast besloot de UCI de beslissingen die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) op 28 februari heeft genomen, toe te passen op de wielersport. “De UCI, die een politiek neutrale organisatie blijft, betreurt het dat de beslissingen van hun regering gevolgen kunnen hebben voor de Russische en Belarussische atleten, maar het is noodzakelijk om standvastig te zijn in de verdediging van de olympische waarden.” In het licht van de huidige situatie heeft de UCI een serie maatregelen genomen.

Alle maatregelen 1. De Russische en Belarussische nationale ploegen en/of nationale selecties krijgen met onmiddellijke ingang geen toestemming om deel te nemen aan evenementen op de internationale kalender van de UCI. 2. De UCI-teamstatus wordt ingetrokken van alle teams met de Russische of Belarussische nationaliteit en de UCI zal geen verdere aanvragen voor UCI-status van teams uit deze twee landen in overweging nemen. De intrekking van de UCI-teamstatus betreft de volgende ploegen: UCI ProTeam Gazprom-RusVelo

UCI ProTeam Gazprom-RusVelo UCI Continental Team Vozrozhdenie

UCI Continental Team Vozrozhdenie UCI Track Team Marathon-Tula Cycling Team

UCI Track Team Marathon-Tula Cycling Team UCI Continental Team CCN Factory Racing (BLR)

UCI Continental Team CCN Factory Racing (BLR) UCI Continental Team Minsk Cycling Club (BLR)

UCI Continental Team Minsk Cycling Club (BLR) UCI Women’s Continental Team Minsk Cycling Club (BLR) 3. De UCI schrapt alle Russische en Belarussische evenementen van de internationale kalender van de UCI voor 2022 en zal geen nieuwe inschrijvingsverzoeken in overweging nemen. De volgende evenementen zijn betrokken bij de schrapping van de Internationale kalender van de UCI Grand Prix Moskow 1: baanevenement van klasse 2 (20-21 mei 2022)

Grand Prix Moskow 1: baanevenement van klasse 2 (20-21 mei 2022) Granfondo Moskow: UCI Granfondo World Series-evenement (21-22 mei 2022)

Granfondo Moskow: UCI Granfondo World Series-evenement (21-22 mei 2022) Grand Prix Moskow 2: baanevenement van categorie 2 (22 mei 2022)

Grand Prix Moskow 2: baanevenement van categorie 2 (22 mei 2022) Grand Prix Saint-Petersburg: baanevenement van categorie 2 (26-29 mei 2022)

Grand Prix Saint-Petersburg: baanevenement van categorie 2 (26-29 mei 2022) Five Rings of Moscow: wegwedstrijd van categorie 2.2 (8-12 juni 2022) 4. De Russische en Belarussische nationale kampioenschappen worden eveneens geschrapt van de internationale kalender van de UCI. 5. Het gebruik van alle emblemen, namen, acroniemen, vlaggen en volksliederen die verband houden met Rusland en Belarussische is verboden bij alle evenementen op de internationale kalender van de UCI. De truien van de Russische en Belarussische nationale kampioenen zijn derhalve verboden. 6. Bids van Russische en Belarussische kandidaten voor de organisatie van UCI-evenementen worden niet in overweging genomen. 7. De UCI verbiedt organisatoren van evenementen op de internationale kalender van de UCI om Russische en Belarussische clubteams, regionale teams of gemengde teams uit te nodigen. 8. De UCI zal tot nader order geen Russische of Belarussische internationale commissarissen benoemen voor evenementen op de internationale kalender van de UCI.

Geen algemeen verbod voor Russische en Belarussische atleten

Russische en Belarussische licentiehouders mogen met hun ploegen deelnemen aan wedstrijden op de UCI-kalender op voorwaarde dat zij geregistreerd zijn bij een team dat niet Russisch of Belarussisch is. Russische en Belarussische renners mogen ook deelnemen aan wedstrijden als individuele inschrijving is toegestaan. Elke deelname van Russische of Belarussische atleten moet neutraal zijn en organisatoren wordt verzocht elke verwijzing naar Rusland of Belarus in te trekken en te vervangen door een neutrale verwijzing of benaming.

Het besluit om Russische en Belarussische atleten niet bij alle internationale evenementen te weren, is gebaseerd op het bereiken van een evenwicht tussen alle belangen, licht de UCI toe. “Het gaat er met name om rekening te houden met de contractuele rechten van de betrokken renners en ploegen, en ploegen die niet Russisch of Belarussisch zijn niet op onrechtvaardige wijze te straffen. De UCI vraagt organisatoren, toeschouwers en deelnemers om Russische en Belarussisch renners te respecteren bij wedstrijden waaraan zij zouden mogen deelnemen.”

Alle maatregelen gelden met onmiddellijke ingang voor zowel Rusland als Belarus en hebben op alle categorieën en disciplines betrekking. Zij zullen tot nader order van kracht blijven.