LOOK Cycle breekt met Gazprom-RusVelo vanwege oorlog in Oekraïne

LOOK Cycle beëindigt vanwege de oorlog in Oekraïne de samenwerking met profploeg Gazprom-RusVelo. Het Franse fietsmerk had sinds dit seizoen een meerjarige samenwerkingsovereenkomst met het Russische ProTeam.

LOOK Cycle maakte het nieuws bekend in een korte verklaring. “Wij, LOOK Cycle, zien sport als een middel om volkeren te verenigen en hebben atleten van alle nationaliteiten altijd gesteund en zullen dat blijven doen. Wij sluiten ons aan bij de vele atleten die oproepen tot vrede. Dat gezegd hebbende, in het licht van het recente schokkende en onvergeeflijke nieuws, hebben we besloten om onze technische ondersteuning en samenwerking met het Gazprom-RusVelo Cycling Team stop te zetten.”

Het Franse merk nam deze winter de rol van fietsenleverancier over van het Italiaanse Colnago, dat de afgelopen jaren fietsen aan het Russische team leverde.