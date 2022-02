Mathias Vacek: “Ik ben nog zo jong, deze zege betekent heel veel voor mij”

Mathias Vacek kon na de aankomst niet geloven dat hij de zesde etappe van de UAE Tour had gewonnen. De tiener bleef met vier medevluchters, onder wie twee ploegmaats, het sprintende peloton voor en beschikte aan de finish over het sterkste eindschot.

Voor de pas 19-jarige Vacek (Gazprom-RusVelo) is dit zijn tweede seizoen als beroepsrenner. Als junior werd hij in 2020 Tsjechisch nationaal kampioen tijdrijden en enkele weken later Europees continentaal kampioen tijdrijden. In Plouay klopte hij toentertijd Marco Brenner en Lorenzo Milesi. Zijn sterke laatste jaar als U19-renner werd in 2021 beloond met een profcontract bij Gazprom-RusVelo.

In zijn tweede seizoen bij het Russische ProTeam boekt hij nu zijn eerste profzege. “Ik kan het niet geloven. Het is geweldig. Ik ben nog zo jong, nog maar 19 jaar. Deze zege betekent heel veel voor mij. Ik ben zo blij, ik kan het echt niet geloven.”

Zwarte trui verdedigen

Het was vooraf het plan om mee te springen in de vlucht, vertelde Vacek na afloop van de etappe in het flashinterview bij de finish. “Ik wilde graag mee zijn in de vlucht vandaag om de zwarte trui (tussensprints, red.) voor Dmitry Strakhov te verdedigen. Honderd kilometer lang hadden we slechts een minuut voorsprong, maar we reden wel heel hard door. Uiteindelijk won ik de sprint, ongelooflijk.”

Op tien kilometer van de finish zag de Tsjech dat hij samen met zijn medevluchters 1:15 minuut voorsprong had. “Vanaf dat moment was ik vooral gefocust op de sprint. Of we met onze ploeg een tactiek hadden? Iedereen reed gewoon hard door in onze groep. We hadden eigenlijk geen tactiek met het team. We wilden zo snel mogelijk naar de finish. We probeerden met iedereen te sprinten en ik had het beste eindschot. Ik moet ook mijn ploegmaats bedanken.”