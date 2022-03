Manager Gazprom-RusVelo: “We stoppen als er 27 maart geen nieuws is”

Gazprom-RusVelo, dat naar aanleiding van de Russische inval in Oekraïne haar licentie ingetrokken zag worden door de UCI, heeft zichzelf een deadline gesteld. Als de ploeg en de UCI voor 27 maart niet tot een oplossing komen, houdt de formatie op te bestaan. Dat vertelt Renat Khamidulin, de manager van het team, in gesprek met SpazioCiclismo.

Khamidulin zoekt naar oplossingen om op een of andere manier toch een doorstart te maken. De UCI heeft inmiddels enkele voorstellen afgewezen, maar de Russische manager houdt hoop. “We hebben een gezond, competitief en winnend team, dat beschikt over een efficiënte staf. Ik denk dat dit een belangrijk beginpunt kan zijn voor geïnteresseerde sponsoren.”

Toch moet er op korte termijn een uitweg gevonden worden, laat Khamidulin weten. “We doen ons best, maar we hebben een meeting gehad met het hele team en de conclusie was helaas duidelijk: als er op 27 maart geen alternatief is, moeten we de stekker uit de ploeg trekken.”