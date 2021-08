Jumbo-Visma: Harper blijft, Pfingsten en Bennett vertrekken

Nadat eerder al Maarten Wynants en Paul Martens afzwaaiden, neemt Jumbo-Visma na dit seizoen afscheid van nog eens drie renners. Zoals bekend vertrekt Antwan Tolhoek naar Trek-Segafredo, maar ook Christoph Pfingsten en George Bennett gaan de Nederlandse ploeg verlaten. Dat laten meerdere bronnen aan WielerFlits weten. Chris Harper heeft zijn aflopende contract wel verlengd.

De 26-jarige Australiër werd door Jumbo-Visma in 2019 gescout, toen hij namens het Australische Continental-team Bridgelane een indrukwekkend seizoen aflegde in een aantal zware Europese en Aziatische rittenkoersen. Harper reed in zijn debuutjaar voor de Nederlandse formatie een goede Ruta del Sol en bleef verder voornamelijk buiten de schijnwerpers. Dit jaar begon de klimmer goed in de UAE Tour, waar hij bergop zijn mannetje stond. Na Tadej Pogačar, Adam Yates en João Almeida werd de Aussie er vierde in het eindklassement.

Harper is intussen weer fit en reed afgelopen weekend met Clásica San Sebastián zijn eerste wedstrijd sinds de Ronde van Catalonië eind maart. De Australiër kreeg af te rekenen met een oogaandoening, die hem ook uit de Giro d’Italia hield. Hoe lang hij heeft bijgetekend en hoe Harpers programma er dit najaar uitziet, is bij ons op dit moment niet bekend.

Meer kapers op de kust voor Bennett

Jumbo-Visma neemt na dit jaar wel afscheid van George Bennett. De 31-jarige Nieuw-Zeelandse kampioen op de weg was sinds zijn komst in 2015 een zeer gewaardeerde renner binnen de Nederlandse ploeg. Het lichtgewicht was goed voor tal van ereplaatsen en won in het shirt van Jumbo-Visma en diens voorganger LottoNL-Jumbo de enige drie profkoersen uit zijn carrière. In 2017 pakte hij de eindzege in de vergane WorldTour-wedstrijd Tour of California, terwijl hij in het najaar van 2020 hoogvorm etaleerde en Gran Piemonte won.

De Nieuw-Zeelander werd daarna ook nog tweede in de Ronde van Lombardije en greep begin 2021 dus de nationale titel op de weg. In de grote rondes was hij een zekere factor. In de Tour de France vaak als meesterknecht, in de Giro d’Italia en de Vuelta a España mocht hij een aantal keer zijn eigen kans gaan. Ondanks vier keer een top-12-notering, kon hij nooit een uitschieter noteren. Jumbo-Visma wilde wel met hem door, maar Bennett besloot – ook door de stormachtige ontwikkeling van enkele talenten – zelf om zijn heil elders te zoeken.

Bennett lijkt nu hard op weg naar Jumbo-Visma’s directe concurrent UAE Emirates. In het team vol toptalenten zal de Nieuw-Zeelander met zijn ervaring een welkome luxeknecht zijn. Van de ploeg uit het Midden-Oosten is het een publiek geheim dat zij hun renners riante salarissen betalen. Gezien zijn leeftijd valt die keuze te begrijpen, al is de deal nog niet beklonken. Naar verluidt proberen Bahrain Victorious en Qhubeka NextHash hem op andere gedachten te brengen. Bij beide ploegen kan hij dan weer wel een leidende rol krijgen.

Pfingsten mag uitkijken naar een ander team

Christoph Pfingsten heeft te horen gekregen dat hij mag uitkijken naar een nieuwe werkgever. De Duitser viert in november zijn 34ste verjaardag. Hij kwam in 2020 voor één seizoen over van BORA-hansgrohe en verlengde daarna met nog een jaar. De veelzijdige sprintaantrekker reed eerder ook al vijf jaar in Nederlands dienst. Dat was bij De Rijke, waar hij Dylan Groenewegen leerde kennen. Op voorspraak van de Leeuw van Amsterdam kwam Pfingsten in 2020 over van de Duitse formatie. Waar zijn sportieve toekomst ligt, is niet duidelijk.

Eerder werd al bekend dat Jumbo-Visma zich voor 2022 versterkt heeft met Rohan Dennis, Christophe Laporte en Tosh Van der Sande. Daarnaast maken Mick van Dijke en Michel Heßmann de overstap vanaf de opleidingsploeg.