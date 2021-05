Maarten Wynants als debuterend ploegleider Jumbo-Visma naar Giro

Maarten Wynants debuteert zaterdag officieel als ploegleider in de Giro d’Italia. De 38-jarige Limburger is sinds de Ronde van Vlaanderen gestopt, maar kon sindsdien zijn ploegleiderstaak nog niet uitvoeren. “De Giro wordt mijn debuut. Alles is nieuw. Ook de volgwagen. Ik heb er pas dinsdag een eerste keer mee gereden. Tegen zaterdag komt dat wel in orde”, zegt Wynants.

Wynants bestuurt de tweede volgwagen, met naast zich Jan Boven. Dat vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “Arthur van Dongen en Addy Engels zitten in de eerste volgwagen. Zij houden zich ook bezig met de powerpointpresentaties van de etappes tijdens de tactische bespreking”, aldus Wynants.

“Naast de rol van ploegleider in de volgwagen heb ik de taak om de dagplanning te maken voor de logistiek en punten op het parcours aan te duiden waar de renners bidons moeten krijgen. Als voorbereiding heb ik al enkele keren de Garibaldi gelezen, maar toch kan ik niet ontkennen dat er sprake is van nervositeit”, vertelt hij.

‘Groenewegen is onze sprinter, hopen mee te doen voor etappezeges’

Een van de renners die Wynants begeleidt, is de terugkerende Dylan Groenewegen. “In de eerste plaats moet Dylan zijn routine terugvinden van hoe in een peloton te rijden. Het is moeilijk om te voorspellen hoe hij het gaat oppakken in de slotkilometer. Hij wordt in ieder geval onze sprinter en we hopen met hem mee te kunnen doen voor etappezeges”, kijkt de ploegleider vooruit.