Paul Martens sluit carrière af met Giro-tijdrit in Milaan

De actieve loopbaan van Paul Martens zit erop. De ervaren Duitser van Jumbo-Visma finishte zondag in de Giro d’Italia, wat zijn laatste wedstrijd was. Voor zijn laatste tijdrit werd Martens nog in het zonnetje gezet door de organisatie van de Giro.

Eigenlijk zou Martens eind 2020 al stoppen met wielrennen, maar hij besloot er nog een paar maanden aan vast te plakken. “Ik verheug me erop dat ik hopelijk nog twee keer de mooiste koersen zoals de Ardennenklassiekers en de Giro kan rijden. Op deze manier kan ik de loopbaan die ik heb gehad op een mooie manier beëindigen”, zei hij bij zijn contractverlenging.

Martens maakte aan het einde van 2005 kennis met het profpeloton als stagiair van het grote T-Mobile Team, maar begon zijn loopbaan één jaar later pas echt bij het Skil-Shimano van Iwan Spekenbrink. Na twee seizoenen op ProContinentaal niveau stapte Martens over naar Rabobank, de voorloper van Jumbo-Visma.

De 37-jarige Martens won in dienst van de Nederlandse formatie onder meer de Ronde van Luxemburg en de Tour de Wallonie, maar hij groeide vooral uit tot een gewaardeerde helper. Zijn laatste tijdrit in de Giro d’Italia 2021 werkte hij af in 37.11 minuut.

🇮🇹 #Giro A long journey as a professional cyclist has come to an end as @PMartens83 has completed his ITT. Danke für alles Paul! 🖤💛👏 Alles Gute und viel Glück für die Zukunft. pic.twitter.com/mBzmfEtKOc — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) May 30, 2021