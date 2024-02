Youri IJnsen • donderdag 22 februari 2024 om 15:30 donderdag 22 februari 2024 om 15:30

Jonas Vingegaard: “Ik zal mijn titel in de Tour de France áltijd verdedigen”

Interview Jonas Vingegaard begint deze week aan zijn seizoen 2024 in O Gran Camiño. Daar is hij titelverdediger, net als dat hij dat deze zomer opnieuw is tijdens zijn hoofddoel: de Tour de France. Binnen Visma | Lease a Bike is er veel veranderd ten opzichte van vorig jaar. De 26-jarige Deen zag medekopman Primož Roglič uitvliegen naar BORA-hansgrohe en zijn beste vriend Nathan Van Hooydonck moest noodgedwongen stoppen met koersen. “Ik kijk enorm uit naar de uitdaging die er deze zomer in de Tour ligt”, vertelt hij aan WielerFlits.

De Deense tweevoudig Tourwinnaar kan het altijd goed vinden met Van Hooydonck, die afgelopen najaar na een hartstilstand noodgedwongen zijn topsportcarrière moest beëindigen. “Ik zal hem blijven opzoeken en we wisselen nog altijd berichten uit. Nathan was mijn beste kameraad binnen de ploeg. We hebben zo veel mooie momenten met elkaar beleefd. Ik heb er altijd enorm van genoten als hij er was. Dat voelde altijd heel erg fijn. Hij was altijd blij en dat werkte door op ons. Dat hij er nu niet meer is bij ons in de ploeg… Ik mis hem echt.” Afgelopen week werd overigens bekend dat Van Hooydonck dit voorjaar als analist aan de slag gaat bij Het Nieuwsblad.

Met het wegvallen van de Belg, het vertrek van Roglič en de keuze van Wout van Aert om geen Tour te rijden komende zomer, zit de Tourselectie er ook helemaal anders uit. In de laatste twee edities die Vingegaard won waren die quasi hetzelfde. Afgelopen zomer reed Dylan van Baarle in plaats van Primož Roglič, voor de rest was die selectie gelijk. “Of ik een stem heb gehad in het samenstellen van die selectie? Het is meer dat we erover gesproken hebben. Maar om eerlijk te zijn: er is geen enkele renner binnen deze ploeg waartegen ik ‘nee’ zou zeggen. Het team komt met suggesties en dat is altijd een goede. Uiteindelijk beslist de ploegleiding daar toch over.”

“Uiteraard gaan we Nathan en Wout enorm missen”, gaat hij verder. “Wout is een van de beste renners ter wereld. Maar Wout is Wout en hij heeft ook zijn kansen nodig. Dat moeten we respecteren. Binnen Visma | Lease a Bike zijn er veel goede renners. Ik zal niet zeggen dat de nieuwe selectie exact hetzelfde kan doen als die van de vorige twee seizoenen. Maar ook deze selectie kan het verschil maken en super, supergoed werk doen. We zullen opnieuw sterk voor de dag komen in de Tour. Ik ben er erg blij mee. Je trekt in een jaar ook erg veel op met de Tourgroep, omdat je zo veel met elkaar op pad bent. Dat werkt mee aan een goede cohesie.”

Pogačar eerst naar de Giro

De laatste drie seizoenen was Tadej Pogačar de grootste concurrent voor Vingegaard. De Sloveen doet dit jaar voor de Tour, eerst de Giro d’Italia. Een combinatie die de laatste twintig jaar door slechts een enkeling in beide rondes tot een goed resultaat heeft geleid. Zelf deed de Deen afgelopen jaar de Tour (gewonnen) en de Vuelta a España (tweede). “In Frankrijk was ik toen op mijn best”, haalt Vingegaard zijn eigen ervaring erbij. “In Spanje was dat niet het geval. Ik vind het moeilijk om te zeggen of je in twee grote rondes op hetzelfde niveau kan koersen. Maar dat komt ook omdat ik tijdens de Vuelta ziek werd, waardoor ik daar nooit mijn echte niveau heb ontdekt.”

“Of die combinatie mogelijk is, is dus lastig om te zeggen”, gaat hij verder. “Het hangt er ook vanaf hoe Tadej uit de Giro komt, hoe goed hij in de Tour kan zijn. Veel zaken zijn daarop van invloed. Voordat ik zelf ooit die combinatie wil proberen, wil ik eerst weten of het mogelijk is om hetzelfde niveau te halen in een Vuelta ná de Tour. Wellicht kom ik daar dit jaar achter, als we die combinatie doen. Dat beslissen we pas na de Tour. Ook moeten we dan proberen te voorkomen om ziek te worden. Die kennis moeten we dus eerst hebben, hoe mijn niveau in een tweede grote ronde kan zijn zonder dat er moeilijkheden ontstaan. Hoe Tadej dat doet, moeten we afwachten.”

Toch ziet Vingegaard een combi Giro-Tour in de toekomst wel zitten. “Het is wel iets dat ik wil proberen. Maar nogmaals: daarvoor zal ik eerst de combinatie Tour-Vuelta tot een succes moeten brengen. Anders zal ik de combinatie Tour met de Giro denk ik nooit doen. Of ik net als Kuss alle drie de grote rondes in één jaar doe? Als het originele plan Giro-Tour is en ik mocht beide winnen, dan vind ik dat je óók de Vuelta moet proberen te winnen”, lacht hij. “De Giro doen in plaats van de Tour kan ik me dan weer niet voorstellen. Misschien dat ik er anders over denk als ik twee of drie keer op rij de Tour niet win. Maar als titelverdediger zal ik altijd opnieuw voor de Tour gaan.”

Strijd met vier in plaats van twee

Waar Vingegaard de laatste drie jaren dus vooral streed met Pogačar, komt daar komende zomer de concurrentie van Roglič en Remco Evenepoel bij. Dat tezamen met de ‘nieuwe’ Tourselectie van Visma | Lease a Bike, verandert de dynamiek. Op papier is vooral UAE Emirates nu dé te kloppen ploeg. “Zij hebben inderdaad een supersterk team opgesteld. Die ploeg is – net als de laatste twee jaar overigens – onze grootste tegenstander. Dus dat verandert alvast niet. Maar we moeten er wel rekening mee houden. Dat geldt ook voor Primož, die van een heel goede ploegmaat plots een van de grootste concurrenten is. En ook Evenepoel zal zeer, zeer sterk zijn.”

“Toch maakt me het wel enthousiast”, legt Vingegaard uit. “Ik denk dat de Tour daardoor heel erg leuk gaat zijn. Ik kijk er in ieder geval enorm naar uit. Het maakt de uitdaging om te winnen nog groter, met drie uitdagers. Voor de Tour zullen we alles analyseren, zodat we een supergoed plan kunnen maken. Daar zal onze ploegleiding zeker in slagen. Tactisch gezien zal de koers waarschijnlijk anders zijn in de Tour. Maar het is nu nog te vroeg om te zeggen op wiens aanval we wel of niet reageren. Daar hebben we nog geen zicht op en ligt ook aan de situatie an sich.” Naast de Deen start overigens ook Sepp Kuss komende zomer als mede-kopman in de Tour.

Een van de voornaamste ritten komende Tour, is etappe negen rondom Troyes. Daar zijn een heel aantal onverharde wegen opgenomen in het parcours. “Ik zie dat een beetje als een kasseienrit, zoals we die ook in 2022 hadden. Daar moeten we ons goed op voorbereiden. Die dag zullen we heel het team nodig hebben om veilig te finishen, je hebt ook geluk nodig. Wedstrijden als Strade Bianche en Tro-Bro Léon hebben wel op tafel gelegen, maar op dit moment kiezen we daar niet voor. Wout is er in de Tour weliswaar niet bij, maar Christophe Laporte is op gravel misschien wel net zo goed als hem. Net als Van Aert is hij supertechnisch. Hij kan me in training veel leren.”

Eendagsklassiekers zijn wel iets wat Vingegaard in de toekomst ook zou willen proberen. “Het zou leuk zijn om te strijden voor winst in de Ronde van Lombardije en Luik-Bastenaken-Luik. Maar voor mij is de Tour nog altijd de grootste koers in het wielrennen. Dat zal normaal gesproken altijd mijn hoofddoel zijn in een seizoen. Er zijn ook nog genoeg zaken om te verbeteren. Ik verbaasde mezelf in de tijdrit in de Tour vorig jaar, maar over het algemeen heb ik daar nog wel wat werkpuntjes. In de fiets hebben we wat kleine verbeteringen doorgevoerd wat betreft het gewicht en zelf zou ik iets explosiever willen zijn. Alleen is dat een dunne balans, want je verliest daarmee iets meer kracht voor de langere beklimmingen. Maar daar vertrouw ik mijn trainer 100% op.”

