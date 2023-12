Youri IJnsen • woensdag 27 december 2023 om 07:30

Jonas Vingegaard zinspeelt op deelname Olympische Spelen en WK

Jonas Vingegaard zou komende zomer graag zijn opwachting maken op de Olympische Spelen in Parijs. Toch is het de vraag of hij erbij gaat zijn, want het parcours is niet direct op zijn lijf geschreven. Denemarken mag met het maximale aantal van vier renners starten, waarbij Mads Pedersen een logische kopman is. “Ik vraag me af of ik überhaupt in aanmerking kom”, zegt Vingegaard tegen WielerFlits.

“Of ik ambities heb? Het zou supermooi zijn om de Olympische Spelen te mogen rijden”, vindt de kopman van Visma | Lease a Bike. “Als ik al zou willen rijden, dan denk ik dat wij in Denemarken zó veel goede renners hebben voor een parcours zoals deze, dat mijn kansen op een selectie waarschijnlijk niet zo heel hoog zijn. We moeten ook nog kijken wat het plan is na de Tour de France.” Naast Pedersen beschikken de Denen bijvoorbeeld ook over sterke klassiekerreners als Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen, Matthias Skjelmose, Andreas Kron en Magnus Cort.

Mogelijk wél het WK

Het wereldkampioenschap in het najaar in Zwitserland behoren wel tot de mogelijkheden. “We moeten even afwachten hoe alles gaat dit jaar”, zegt Vingegaard daarover. “Dat hangt van veel factoren af. Maar het parcours dit jaar is heuvelachtig en zwaar. Het kan zijn dat ik het WK zou willen doen. Die beslissing moeten we later in 2024 maken, maar het is wel iets waar ik samen met de ploeg over nadenk. We zullen zien. Ik focus me eerst op het rondewerk. Misschien komen er later ooit nog eendagskoersen bij, zoals Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Lombardije.”