Youri IJnsen • maandag 25 december 2023 om 12:30

Jonas Vingegaard over verlies Primoz Roglic: “Van ploeggenoot naar een van grootste concurrenten”

Jumbo-Visma en Primož Roglič was een gedroomde match, maar aan dat huwelijk kwam dit najaar een eind. Twee jaar voor het einde van zijn contract besloot de Sloveen andere oorden op te zoeken. Hij rijdt komend seizoen bij BORA-hansgrohe. Als mentor begeleidde hij Jonas Vingegaard naar diens hoge niveau, maar de leerling haalde de meester in. “Pas op: Primož kan nog altijd de Tour de France winnen”, vertelt Jonas Vingegaard in gesprek met WielerFlits.

Juist de aanwezigheid van Vingegaard heeft het vertrek van Roglič misschien wel een zetje in Duitse richting gegeven. De Sloveen wist dat hij bij Visma | Lease a Bike nooit volledig als kopman naar de Tour kon zolang Vingegaard er was. Het was ploegeigenaar Richard Plugge die de Deen in de herfst op de hoogte bracht van het vertrek van de medekopman.

“Dat gaat iets heel vreemds zijn”, vertelt Vingegaard. “Hij heeft acht jaar voor deze ploeg gereden en is er dus ook altijd geweest in mijn vijf jaren die ik intussen hier ben. Primož is er zo lang geweest, dat gaat voor iedereen een grote verandering zijn. Van ploeggenoot tot een van de allergrootste concurrenten.”

Het was uitgerekend Roglič die al heel vroeg inzag dat er in de Deen een Tourwinnaar schuilde. Vingegaard leerde in al die jaren veel van de Sloveen. “We hebben altijd samen gereden als we op dezelfde plek waren. Hij heeft me altijd geholpen met alles wat ik maar te ontdekken had. En nu is hij een tegenstander. Dat maakt het gek om straks tegen hem te rijden.”

“We moeten daaraan wennen. Hij weet waar wij goed in zijn, maar wij kennen zijn sterke punten ook. Alleen heeft hij er daar zo veel van, dat het moeilijk is ze allemaal te benoemen. Primož is zo’n sterke renner. Hij is goed in alle aspecten van de koers, maar bovenal mentaal supersterk. Hij is een heel taaie klant.”

Geduchte concurrent

Daarmee doelt Vingegaard vooral op de Tour. “Komende zomer zijn er met hem, Tadej Pogačar, Remco Evenepoel en ikzelf vier jongens die een goede kans hebben om voor de eindzege te gaan. We moeten een erg goed plan maken om te zien wat we kunnen uithalen in Frankrijk, zodat we opnieuw kunnen proberen om het geel naar Parijs te brengen. Ah, ik moet Nice zeggen”, lacht de Deen.

“Primož is echt enorm sterk, een geduchte concurrent daarvoor. Ja, Primož kan de Tour winnen. Hij was in 2020 al dichtbij en op een heel, heel hoog niveau. We moeten er alles aan doen om hem te kunnen verslaan. Al moeten we deze zomer ook waken voor die andere twee jongens.”