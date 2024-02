dinsdag 20 februari 2024 om 10:33

Vingegaard begint seizoen (met nieuwe achternaam) in O Gran Camiño, Visma-debuut Uijtdebroeks

Jonas Vingegaard trapt zijn seizoen donderdag af in O Gran Camiño. In de Spaanse vierdaagse gaat de Deen van Visma | Lease a Bike zijn titel proberen te verdedigen. Hij krijgt daarbij steun van onder anderen nieuwkomer Cian Uijtdebroeks.

Vorig jaar begon Vingegaard zijn seizoen ook in O Gran Camiño en was hij meteen ongenaakbaar. Hij won toen drie ritten en het eindklassement. “Ik heb vorig jaar enorm genoten van de race in Spanje”, zegt Vingegaard, die ditmaal zelf aandrong op deelname aan de Spaanse rittenkoers, op de site van Visma | Lease a Bike. “Destijds heb ik bij mijn seizoenstart meteen drie ritten en het eindklassement gewonnen. Het is altijd leuk om terug te keren als regerend winnaar. Het doel voor dit jaar moge duidelijk zijn; we gaan proberen mijn titel te verdedigen.”

Bewuste keuze voor O Gran Camiño

Ploegleider Robert Wagner hoopt dat Vingegaard zijn kunststukje van vorig jaar kan herhalen. “We hebben wederom heel bewust voor deze wedstrijd gekozen. Bij die keuze is het grotere plaatje in het achterhoofd gehouden. Na de koers in Spanje staan er met Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland twee World Tour-wedstrijden op het programma voor Jonas in het voorjaar. Camiño geldt dan als ideale voorbereiding om na een periode van training op hoogte de nodige harde kilometers te maken.”

“Daarnaast is de rittenkoers ons vorig jaar gewoon heel goed bevallen. De organisatie is uitstekend, de ritten zijn uitdagend en er is weer een tijdrit. Zeker die tijdrit is een erg belangrijke met het oog op de rest van het seizoen. Zo sluit de Tour de France dit jaar af met een tijdrit naar Nice.”

Naast Vingegaard, starten ook Wilco Kelderman, Johannes Staune-Mittet, Cian Uijtdebroeks, Ben Tulett, Menno Huising en Tijmen Graat voor Visma | Lease a Bike in O Gran Camiño. Voor Tulett en Uijtdebroeks zal het hun debuut in het geel-zwart zijn. Menno Huising en Tijmen Graat stappen in 2025 pas over naar het World Tour-team, maar mogen alvast ruiken aan het echte werk. “Het is een hele bewuste keuze om jonge renners in dit soort wedstrijden alvast te laten wennen aan het niveau. Dat past helemaal binnen de filosofie van de organisatie”, aldus Wagner.

Nieuwe achternaam Vingegaard

De kopman van de ploeg, tweevoudig Tourwinnaar Vingegaard, staat overigens met een andere naam ingeschreven bij de UCI dan vorig jaar. Toen luidde zijn volledige naam op de UCI-site nog ‘Jonas Vingegaard Rasmussen’, nu is dat ‘Jonas Vingegaard Hansen’. Hij heeft de naam van zijn vrouw Trine Marie Hansen overgenomen, nadat de twee trouwden. In Scandinavische landen is dat niet ongebruikelijk. De UCI heeft de naamsverandering nu pas doorgevoerd.

Hoe dan ook staat Vingegaard te popelen om zijn eerste koerskilometers van het jaar te maken. “De afgelopen maanden stonden in het teken van trainingskampen. Dat is erg goed gegaan. Op Tenerife hebben we de laatste loodjes gelegd voor de start van het seizoen. Na een mooie tijd in Spanje kan ik niet wachten om hier te starten met koersen.”