dinsdag 19 december 2023 om 12:41

Merijn Zeeman ziet Pogacar ondanks Giro-deelname als grootste Tourrivaal: “Sepp Kuss is het bewijs dat het kan”

Tadej Pogacar waagt zich in 2024 aan de dubbel Giro-Tour. Het doet de vraag rijzen of hij, met de Ronde van Italië in de benen, wel optimaal kan presteren in de Ronde van Frankrijk. Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, blijft Pogacar echter als voornaamste uitdager van Jonas Vingegaard zien.

“Je moet me over een jaar nog eens vragen of het goed voor ons is dat Pogacar naar de Giro gaat”, zei Zeeman tegen GCN. “Het is heel moeilijk te zeggen, want we weten allemaal dat hij een kwaliteitsrenner is, en volgens velen de beste renner ter wereld. Hij maakt de koersen super attractief, dus voor de fans is het heel speciaal om een renners als hem in de Giro te hebben. Voor ons en andere teams wordt het een mooie uitdaging om hem proberen te verslaan.”

Sepp Kuss als voorbeeld

Volgens Zeeman is het niet onmogelijk om twee rondes achter elkaar op een hoog niveau te presteren. Hij noemt Sepp Kuss als voorbeeld. “Dit jaar maakte ik me wat zorgen over Sepp Kuss. Toen Wilco Kelderman geblesseerd raakte en niet naar de Giro kon, hadden we een sterke vervanger nodig om Primoz Roglic te helpen. We besloten Sepp mee te nemen. Ik maakte me wat zorgen over Sepp zijn niveau in de Tour, maar ik merkte: als je het goed aanpakt, kan je op een heel hoog niveau zijn in zowel de Giro als de Tour.”

“Voor mij is Sepp het bewijs dat je beide rondes op een hoog niveau kunt presteren. Daarom geloof ik dat Pogacar ook beide kan doen. Met zo’n supergetalenteerde renner, en zo’n intelligent performanceteam, kunnen ze dat”, aldus Zeeman, die Pogacar nog altijd als voornaamste concurrent voor Vingegaard ziet. “Normaal gezien is Pogacar de grootste rivaal, maar we denken dat ook Primoz en Remco heel, heel sterke tegenstanders zullen zijn.”

Zeeman bevestigde in gesprek met GCN ook dat Jonas Vingegaard de Giro d’Italia in ieder geval niet zal rijden. “Ik denk dat hij in een interview eens gezegd heeft dat hij alle drie de grote rondes eens in één jaar wil doen. Ik weet niet of hij weet wat hij zegt, maar volgend jaar zal hij in ieder geval niet de Giro doen.”