Youri IJnsen • dinsdag 13 februari 2024 om 07:00 dinsdag 13 februari 2024 om 07:00

Sepp Kuss bereidt zich voor op kopmanschap in de Tour de France

Interview In de top van de klassementspilaar binnen Visma | Lease a Bike is er de afgelopen maanden veel veranderd. Primož Roglič vertrok naar BORA-hansgrohe en dat zorgt ervoor dat Sepp Kuss opschuift in de hiërarchie. Dat dankt de 29-jarige Amerikaan aan zijn gewonnen Vuelta a España. “Het kan geen kwaad als Jonas Vingegaard en ik het kopmanschap delen”, vertelt Kuss aan WielerFlits over zijn nieuwe rol in de Tour de France komende zomer.

Afgelopen weekend begon hij in zijn tweede thuisland Spanje aan zijn nieuwe seizoen. Na de Vuelta a Murcia en de gravelkoers Clásica Jaén, wacht komende week Kuss’ eerste test in 2024: de Volta ao Algarve. Met twee niet al te zware aankomsten bergop en een relatief vlakke tijdrit van 22 kilometer, krijgen we meteen te zien wat Kuss waard is tegen onder andere Remco Evenepoel. “Ik heb een lang off season gehad. Omdat ik mijn seizoen stopte na de Vuelta, kon ik wat eerder terugreizen naar de Verenigde Staten. Ik heb genoten van mijn huldigingen en wat rondgereisd”, vertelt Kuss over de winter die achter hem ligt. In de omgang heeft zijn zege hem niet veranderd.

Toch willen ze in Amerika nog al eens weglopen met hun sporthelden. “Nu is mijn geboorteplaats Durango maar een klein stadje (een kleine 20.000 inwoners, red.), dus op het feestje aldaar heb ik veel bekende gezichten gezien. Het was voor mij belangrijk om te zien hoe iedereen in Durango en de Verenigde Staten de Vuelta beleefd heeft. Om dan mijn naam en posters nog terug te zien op sommige gebouwen, was really cool. In de rest van Amerika hangt het van de regio af waar je komt, of wielrennen populair is of niet. Maar ik moet zeggen: er waren veel mensen uit regio’s waarvan ik niet gedacht had dat mijn prestaties het zo goed zouden doen. Heel tof om te zien!”

‘Waarom zou ik de Tour niet kunnen winnen?’

Wat de prestatie van Kuss zo uniek maakte, is dat hij eerst de Giro d’Italia (veertiende) én de Tour (twaalfde) uitreed. Hij reed dus eerst twee grote rondes, waarna hij de derde won. “Of ik die twee rondes komend seizoen weer nodig heb in functie van de Vuelta?”, lacht hij. “Misschien! Voor mij was het een goede training voor de Vuelta. Natuurlijk hadden we in de Giro en de Tour wel een groot doel, we wilden het eindklassement winnen (Roglič won de Giro en Vingegaard de Tour, red.). Laat ik zeggen dat het dan makkelijker is om door die koersen heen te komen. Je hebt dan altijd motivatie. Voor mij kon het absoluut geen kwaad om ze vooraf in de benen te hebben.”

In het verleden zei Kuss ooit een keer voor een klassement in een grote ronde te willen gaan, zonder druk. Met de eindzege in Spanje op zak is die perceptie veranderd. Hij wil er meer winnen. “Natuurlijk wil ik dat. Maar het is niet iets dat ik móet doen. De Vuelta-eindzege heeft ervoor gezorgd dat ik meer vertrouwen in mezelf heb. Alleen ik voel niet de noodzaak om iets te doen waar ik niet toe in staat ben. Of ik in staat ben om de Tour te winnen? Ja, waarom niet? You have to shoot for that. Natuurlijk is het de zwaarste wedstrijd om te winnen. Maar in koers zijn er zo veel situaties en omstandigheden. Aan het eind moet je de sterkste zijn en het meeste geluk hebben.”

Kopmanschap in de Vuelta én de Tour

Kuss focust zich in 2024 alleen op de Tour en de Vuelta. In vorm is de Amerikaan misschien wel de beste klimmer ter wereld, de laatste jaren. Het leverde hem vaak een rol als superhelper op voor de kopman in de bergen. In Frankrijk gaat dat komende zomer veranderen. Kuss start naast Vingegaard als mede-kopman, in plaats van meesterknecht. “Uiteraard hangt het er vanaf hoe goed ik ben. Maar strategisch gezien kan het geen kwaad om met twee kopmannen te starten. Ik denk dat Jonas en ik ook goed kunnen samenwerken. We hebben vergelijkbare kwaliteiten in de bergen. Het is voor ons altijd goed om twee renners in de top van het klassement te hebben.”

Door het vertrek van Roglič – Kuss gaat hem enorm missen – en zijn Vuelta-zege, voelt de Amerikaan veel meer verantwoordelijkheid binnen Visma | Lease a Bike. “Ja, zeker. Er is meer ruimte voor mij om – laat ik het zo noemen – een leiderschapsrol te hebben. Maar anderzijds komen er altijd nieuwe gasten in de ploeg. Jonge jongens die kunnen vechten voor het podium of eindzeges in de rittenkoersen van een week. In de grote rondes ligt dat misschien iets simpeler. Ik weet zo ongeveer wat mijn capaciteiten in die wedstrijden zijn. In bepaalde situaties zullen er nu meer mogelijkheden voor mij zijn. Al moet ik zien hoe dat is met meer druk en verwachtingen.”

Leiderschap is niet aangeboren

Wat dat betreft laat Kuss zich niet snel van zijn à propos brengen. “Ik denk dat ik goed met de druk kan omgaan”, zegt de Amerikaan. “Ik bedoel, in de Vuelta was er toch ook sprake van best wel wat druk. Op het einde heeft me dat zelfs geholpen om beter te doen dan ik verwachtte. Al heb je wel verschillende soorten druk. Dat is iets wat ik nog moet ontdekken, wat voor soort renner ik ben in die situaties. Ik weet ook niet wat voor een leider ik ben. Of ik dat überhaupt ben? Niet echt, om eerlijk te zijn. Maar ik heb ook andere kopmannen gehad die ook geen leiders van nature waren.”

“Ik heb goed gezien hoe zij zich in die rol hebben gedragen en de manier waarop ze vertrouwen in henzelf hadden. Ik denk dat zoiets ook is hoe ik zal zijn”, overziet de Amerikaanse klimmer. “Ik ben niet die jongen die op voorhand iedereen motiveert met een grote speech of zoiets. Maar er zijn meer manieren om een team te leiden. Ik geloof enorm in lead by example en een goede omgeving creëren waarin iedereen zich comfortabel voelt. En dan uitvogelen wat ieder individu motiveert, om er het beste uit te halen.” Na de Tour gaat Kuss als titelverdediger ook als kopman naar de Vuelta. In augustus beslist de ploegleiding of Vingegaard daar ook met hem meegaat.