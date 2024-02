Nick Doup • woensdag 21 februari 2024 om 15:44 woensdag 21 februari 2024 om 15:44

Waarom Strade Bianche geschrapt is van het programma van Jonas Vingegaard

Video Donderdag begint Jonas Vingegaard aan zijn wielerjaar 2024. Dat doet hij in O Gran Camiño, waar zijn opbouw richting een derde zege op rij in de Tour de France begint. Tussendoor rijdt hij nog Tirreno-Adriatico en de Ronde van het Baskenland, maar geen eendagskoersen. En dat terwijl Strade Bianche aanvankelijk op zijn programma stond, verklaart de kopman van Visma | Lease a Bike in gesprek met WielerFlits.

Het plan was om vlak voor Tirreno-Adriatico ook nog zijn debuut te maken in Strade Bianche. “Dat was eigenlijk een idee van de ploeg. Maar later realiseerden we ons dat als we dat zouden doen, dat ik dan maximaal één of twee dagen thuis zou zijn in een periode van bijna acht weken”, legt Vingegaard uit. “Twee dagen met mijn familie, dat is voor mij niet genoeg. Daarom is die wedstrijd geschrapt en rijd ik in die periode alleen Tirreno.”

De eendagskoersen mist Vingegaard wel, moet hij toegeven. “Eigenlijk had ik Strade wel graag gereden. Ik denk dat het een heel coole en leuke wedstrijd is om te rijden, maar ik ben ook graag met mijn familie. Misschien een ander jaar zal ik proberen er te starten. En in de toekomst ga ik echt nog wel van start in eendagskoersen hoor”, lacht hij.