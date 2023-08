John Lelangue is nu directeur in Ronde van Polen: “Ontwikkeling van talenten Lotto Dstny is mooi”

John Lelangue vertrok vorig jaar als CEO bij Lotto Soudal toen de ploeg op degradatie uit de WorldTour afstevende. Snel werd duidelijk dat hij als koersdirecteur aan de slag kon bij de Ronde van Polen, waar zijn schoonvader Czeslaw Lang de grote baas is. Nu is zijn ‘debuut’ in die nieuwe rol in Polen achter de rug en kan hij terugblikken op zijn vertrek bij Lotto Soudal. “Het was tijd voor een nieuwe uitdaging”, geeft Lelangue aan bij WielerFlits.

“Het was het einde van een cyclus”, geeft de Belgische oud-ploegbaas aan. Volgens de ploeg verliep dat ‘in de beste verstandhouding’, maar kort na de bekendmaking van zijn vertrek kwamen er toch ontevreden reacties en werd er online met modder gegooid naar elkaar.

Lelangue voelt zich nu op zijn plek. “Ik wist dat ik ooit terug zou keren naar de kant van een organisator. Ik heb dat eerder gedaan bij de ASO, in Qatar, met de UCI, dat was mijn bedoeling. En dit was het goede moment toen Czeslaw Lang mij vroeg om hier naartoe te komen. Die timing was perfect.”

De Ronde van Polen was voor Lelangue een weerzien met zijn oude ploeg, want Lotto Dstny had als ProTeam automatisch recht op een wildcard. Na de degradatie heeft het Belgische team zich opgericht en scoort het dit jaar een stuk beter dan in 2022.

“Ik ben blij dat de talenten uit de Lotto Soudal U23-ploeg nu eraan komen. Die nieuwe generatie komt op, dat is mooi. Als we enkelen daarvan hier kunnen zien, of bij andere ploegen, zoals Tim Wellens, dan is dat mooi. Ik kijk graag naar hun ontwikkeling en hun toekomst”, aldus Lelangue.

Lees ook: Lotto Soudal en CEO John Lelangue gaan na dit seizoen uit elkaar

Zeges Kooij en Van den Berg extra bijzonder voor organisatie

Deze editie van de Ronde van Polen, die uiteindelijk na een secondenspel met João Almeida gewonnen werd door Matej Mohoric, was volgens Lelangue een succes. “We hebben mooie winnaars gehad. De beste sprinters van de wereld waren er en we mogen qua koers en organisatie niet klagen”, zegt hij.

Toch was het enige smetje het ongeluk met de motor in de vijfde etappe, waar een gezin van vier bij gewondraakte. “Dat kan gebeuren, maar uiteindelijk was ’s avonds iedereen direct thuis. Dat gebeurt ook in het peloton, maar ook met een motor soms.”

Met twee ritzeges van Olav Kooij en Marijn van den Berg was de WorldTour-koers een succes vanuit Nederlands oogpunt. Vanuit de organisatie was dat erg bijzonder, omdat Kooij in 2020 en Van den Berg in 2021 de Orlen Nations Grand Prix voor U23-renners wonnen.

“Dat is heel mooi. We hebben ze gezien bij de beloften en ze zijn nu op het hoogste niveau. Dat geldt ook voor enkele Poolse renners hier die onze juniorenwedstrijd hebben gedaan, jaren geleden. Dus dat is ook mooi voor die ontwikkeling van wielrennen in Polen.”

Lees ook: John Lelangue krijgt hoofdrol in organisatie Ronde van Polen na verlaten Lotto Soudal