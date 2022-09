Marc Sergeant deelt steek onder water uit aan John Lelangue

Marc Sergeant heeft op Twitter uitgehaald naar John Lelangue, manager van Lotto Soudal. Hij noemt daarbij de naam van Lelangue niet, maar alles wijst erop dat het bericht aan hem gericht is. De tweet is een reactie op het nieuws over het vertrek van Lelangue als manager van de Belgische formatie, dat gisteren bekend werd gemaakt.

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

Hij verwijt Lelangue onder meer de teleurstellende prestaties van de ploeg. “Stel je voor, je krijgt een mooi schip, het was al decennia lang goed onderhouden en toch begin je er een gat in te maken”, aldus Sergeant.

Ook neemt de oud-renner het Lelangue kwalijk dat hij vertrekt terwijl de ploeg in zwaar weer verkeert. “Terwijl het schip aan het zinken is, zorg je eerst voor een nieuwe boot en verlaat dan snel het zinkende schip”, besluit hij.

Sergeant was tot vorig jaar negentien jaar werkzaam bij Lotto Soudal en zijn voorgangers. In 2019 werd hij als manager vervangen door Lelangue. Na drie jaar komt er dus ook een einde aan zijn leiderschap. Axel Merckx, die momenteel manager is bij Hagens Berman Axeon, wordt genoemd als mogelijke opvolger.

Op sportief vlak loopt dit seizoen stroef voor Lotto Soudal. Ondanks de inhaalslag die de ploeg leek te maken met de overwinningen van Arnaud De Lie lijkt het team af te stevenen op degradatie uit de WorldTour.

Stel je voor, je krijgt een mooi schip, het was al decennia lang goed onderhouden en toch begin je er een gat in te maken,maar als het zinkend is,zorg je eerst voor een nieuwe andere boot en verlaat dan snel het zinkende schip #missiegeslaagd #schandalig — Marc Sergeant (@marc_sergeant) September 29, 2022