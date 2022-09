Lotto Soudal en CEO John Lelangue gaan na dit seizoen uit elkaar

Lelangue was sinds 2019 de algemene manager bij de Belgische ploeg. De 51-jarige Belg, die eerder werkzaam was voor onder andere Phonak en BMC Racing Team, verving destijds Paul De Geyter. Hij zette in zijn jaren bij Lotto Soudal in op de jeugd, maar ondanks de successen van bijvoorbeeld Arnaud De Lie vielen de resultaten over het algemeen tegen. Het team staat voorlopig onder de streep in de strijd tegen degradatie uit de WorldTour en het lijkt onwaarschijnlijk dat hier in het restant van het seizoen nog verandering in komt.

Jannie Haek, CEO van de Nationale Loterij, vertelt aan Sporza dat Lelangue er zelf voor kiest om te vertrekken. “Het is een beslissing van John Lelangue geweest om de ploeg te verlaten, maar we doen dat in de beste verstandhouding”, aldus Haek.