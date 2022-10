John Lelangue dient Marc Sergeant van antwoord met vurige tweet

Vrijdagochtend stuurde Marc Sergeant een tweet de wereld in waarin hij verwees naar de exit en het beleid van John Lelangue bij Lotto Soudal. Lelangue heeft op zijn beurt nu gereageerd op sociale media. “Jij hebt de gaten mee gecreëerd.”

Sergeant plaatste vrijdag het volgende bericht op sociale media :”Stel je voor, je krijgt een mooi schip, het was al decennia lang goed onderhouden en toch begin je er een gat in te maken. Terwijl het schip aan het zinken is, zorg je eerst voor een nieuwe boot en verlaat dan snel het zinkende schip.”

Lelangue dient zijn ex-collega van antwoord en reageert op vurige wijze: “Om eerlijk te zijn kan ik dit als een compliment van Marc Sergeant, een specialist in dergelijke zaken, opnemen. Voordat ik bij de ploeg aansloot, en ook erna, deed jij al het meeste werk en hielp je om de gaten te creëren”, verwijst Lelangue naar het zinkende schip.

To be honest I can take this as a compliment @marc_sergeant coming from a specialist in this matter like you. Before I arrived (also after) you already did most of the work and helped to create those holes #history #honest #truthwillsooncome https://t.co/P9BF4kAUbi

