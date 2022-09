John Lelangue krijgt hoofdrol in organisatie Ronde van Polen na verlaten Lotto Soudal

Donderdag werd het nieuws bekendgemaakt dat John Lelangue en Lotto Soudal uit elkaar gingen. Vrijdagmiddag is naar buiten gekomen dat Lelangue algemeen manager wordt bij de organisatie van de Ronde van Polen.

“Ik voelde dat het tijd was om terug te keren naar mijn roots”, vertelt Lelangue aan Sporza. “De organisatie en het management van wielerwedstrijden is een wereld die me fascineert. Het was geen makkelijke beslissing om Lotto Soudal te verlaten, maar ik ben heel blij met deze nieuwe uitdaging binnen de wielerwereld.”

De organisatie van de Ronde van Polen is al jarenlang in handen van de familie-Lang. Oud-wielrenner Czeslaw Lang en zijn dochter Agata zijn voorzitter en vice-voorzitter van de organisatie. Lelangue is goed bekend met de familie, hij heeft namelijk een relatie met Agata Lang.

De Ronde van Polen heeft geen al te goed imago in de wielerwereld. Twee jaar geleden kwam Fabio Jakobsen er nog zeer zwaar ten val in een massasprint, waar de laatste rechte lijn in een afdaling lag. Bovendien kwam er ook behoorlijk wat kritiek op de dranghekken. Ook dit jaar waren er een aantal aankomsten in de Ronde van Polen die stof deden opwaaien.