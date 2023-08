Renners zien tv-motor op toeschouwers botsen in finale Polen, vier mensen naar ziekenhuis

Een akelig incident in de finale van de Ronde van Polen. Op ongeveer vier kilometer van de finish was er namelijk een aanrijding op het parcours tussen een tv-motor en toeschouwers. Daarop zijn twee volwassenen en twee kinderen naar het ziekenhuis afgevoerd, vertelde organisator Czeslaw Lang na afloop. Klassementsleider Matej Mohoric wilde niet verder op het incident ingaan.

Op het lokale circuit van de etappe naar Bielsko-Biala was er in de slotronde consternatie in het peloton. Er werden wat signalen gegeven en het tempo werd iets gedrukt. Op dat moment was nog onduidelijk wat er gebeurd was. Na afloop ging al snel rond dat het om een aanrijding zou gaan tussen een motard en mensen uit het publiek.

Meerdere renners hebben de botsing zien gebeuren. Onder hen Matej Mohoric, de klassementsleider in Polen. “Dat zorgde voor een grote schok in het peloton”, geeft hij toe. “Ik was erg gemotiveerd om de rit te winnen, maar na het zien van de botsing niet meer. De anderen ook niet.”



“We wilden bijna de koers stilleggen, maar sommige ploegen gingen door en toen moest ik wel mee omdat ik ook nog ergens om strijd. Maar ik kon mijn gedachten niet meer omzetten na wat ik gezien heb. Ik hoop dat het goed gaat met iedereen.”

Ook ritwinnaar Marijn van den Berg zag het ongeluk gebeuren. ““Er was een crash met een motard op de rotonde, waardoor het peloton daarna even wat rustiger reed. Maar het ging trouwens alsnog hard, hoor”, reageerde hij in het flashinterview.

Geen neutralisatie

Over de situatie van de gewonde toeschouwers is nog niets bekend. Zij werden met zwaailicht en sirenes afgevoerd naar het ziekenhuis.

Organisator Czeslaw Lang gaf na afloop aan dat een neutralisatie van de koers niet ter sprake was gekomen en dat het ging om een ervaren tv-motorbestuurder die ook in wedstrijden als de Tour de France heeft gewerkt.

Consternatie in de finale en na afloop van de rit in Polen. Een tv-motor reed 4 km voor de finish meerdere toeschouwers aan. Daarom signaleerden de renners. Twee kinderen en twee volwassenen zijn met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hun situatie is nog onbekend. #TDP2023 pic.twitter.com/OXX0XSju0c — Nɪᴄᴋ Dᴏᴜᴘ (@Nick_Doup) August 2, 2023