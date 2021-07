Team DSM en rondetalent Ilan Van Wilder uit elkaar

Ilan van Wilder en Team DSM spreken momenteel over een ontbinding van het doorlopende contract tot eind 2022. Diverse bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat het Belgische talent inmiddels in gesprek is met andere ploegen. Onder welke condities en wanneer beide partijen de verbintenis verbreken, is nog onduidelijk. Van Wilder zal voor Team DSM alvast niet meer in actie komen tijdens de Vuelta a España, die aanvankelijk wel op zijn programma stond.

De problemen tussen de 21-jarige Ilan van Wilder en Team DSM sluimeren al een tijdje. Er was onder meer onenigheid dat Van Wilder bepaald materiaal, dat andere renners wel hebben, niet ter beschikking had. Afgelopen week vond een gesprek plaats tussen het rondetalent en de leiding van de ploeg. Het resultaat van deze meeting was dat het beter is dat de wegen van beide partijen zouden scheiden.

Inmiddels wordt Van Wilder al bij andere teams voor volgend seizoen aangeboden. In België wordt Van Wilder achter Remco Evenepoel als een van de grootste talenten gezien. Zo eindigde hij half juni nog als vierde op het BK tijdrijden en eerder dit jaar verraste hij met sterke prestaties in de tijdritten in de Ronde van Romandië en het Critérium du Dauphiné. Hij werd ook tiende in de Settimana Coppi e Bartali.

In 2019 sloot hij als belofte de Tour de l’Avenir op een knappe derde plek af, achter Tobias Foss en Giovanni Aleotti. Voor Team DSM is het de zoveelste renner die zijn contract vroegtijdig verbreekt. Eerder vertrokken onder meer Marcel Kittel, Warren Barguil, Edward Teuns, Tom Dumoulin, Michael Matthews en Marc Hirschi vroegtijdig, in onderling overleg met de ploeg.