Team DSM met Bardet en Hindley in Giro d’Italia

Team DSM heeft zijn selectie voor de Giro d’Italia op papier. Zoals verwacht zal Romain Bardet voor het eerst zijn opwachting maken in de Italiaanse grote ronde, terwijl met Jai Hindley de runner-up van vorig jaar ook aan het vertrek komt. In de ploeg zien we geen Nederlandse of Belgische renners.

In de editie van vorig jaar had Team DSM, toen nog Team Sunweb, met Hindley en Wilco Kelderman liefst twee renners op het eindpodium. Hindley werd in de afsluitende tijdrit naar Milaan uit de roze trui gereden door Tao Geoghegan Hart.

Een goed klassement is ook dit jaar het doel, zo laat de ploeg weten. “Om dat te bereiken, moeten we onze collectieve kracht benutten”, zegt coach Matt Winston in een vooruitblik. “We hebben een solide, duidelijk plan opgesteld met onze experts. Naast het klassement zien we ook mogelijkheden in de sprints.”

Selectie Team DSM voor Giro d’Italia (8-30 mei)

Nikias Arndt

Romain Bardet

Nico Denz

Chris Hamilton

Jai Hindley

Max Kanter

Nicholas Roche

Michael Storer