Dit moet je weten over het nieuwe Team DSM

Team Sunweb gaat volgend seizoen verder als Team DSM. De WorldTour-ploeg maakte dat vandaag bekend in een online ploegpresentatie. Met het Nederlandse chemiebedrijf DSM als hoofdsponsor zegt het team een nieuwe fase in te gaan. Wat je moeten weten beantwoorden we in zes vragen.

Waarom stopt Sunweb?

Vanwege het coronavirus. Reisbureau Sunweb was sinds 2017 de hoofdsponsor van de ploegen van teammanager Iwan Spekenbrink. Een jaar later werd dat contract omgezet in een sponsorovereenkomst voor onbepaalde tijd. En toen kwam het coronavirus.

Door de internationale reisbeperkingen kwam het bedrijf vrijwel volledig stil te liggen. Landen gingen in lockdown, hotels werden gesloten en met vakantie gaan werd afgeraden door overheden. Voor reisaanbieder Sunweb betekende dat onzekere tijden en op financieel vlak grote tegenvallers.

In samenspraak met de leiding van de wielerploeg werd besloten op zoek te gaan naar oplossingen. Die werden gevonden in een nieuwe hoofdsponsor: chemieconcern DSM, waarvan het hoofdkantoor in Limburg is gevestigd. Overigens liet Sunweb-topman Tim Van den Bergh weten niet volledig afscheid te nemen van de ploeg. Het reisbedrijf blijft partner van de ploeg. Het S-icoontje van Sunweb is klein terug te vinden op de borst van het shirt.

Wat voor bedrijf is DSM?

Our new title partner Royal @DSM Established in 1902🗓

23K employees👥

2K scientists👩🏻‍🔬👨🏻‍🔬

30 innovation labs in 10 countries🔬

2.5 billion benefit from their products + solutions🌍

10 billion yearly turnover💰 A global company!🙌🏻 💻https://t.co/2IcTB9Azte#KeepChallenging pic.twitter.com/sz19VnWhvR — Team Sunweb (@TeamSunweb) December 4, 2020

Koninklijke DSM NV is een Nederlands chemiebedrijf dat in 1902 werd opgericht in Limburg. Het bedrijf dat internationaal actief is in de fijnchemie en biotechnologie is voortgekomen uit de voormalige Nederlandse Staatsmijnen (afgekort DSM).

Het bedrijf was al vijf jaar als innovatiepartner aan de ploeg verbonden. In samenwerking met het chemiebedrijf werd bijvoorbeeld Dyneema ontwikkeld, een slijtvaste vezel die in de fietskleding is verwerkt. De stof scheurt minder snel bij een valpartij waardoor renners minder kans lopen op schaafwonden.

Hoelang verbindt DSM zich aan de ploeg?

DSM blijft voor minstens vier jaar hoofdsponsor van de ploeg. Welk bedrag ze betalen voor het naamsponsorschap is niet bekend. DSM wenst daar geen uitspraken over te doen. Spekenbrink bevestigt wel aan WielerFlits dat het ploegbudget hetzelfde blijft.

Het sponsoren voor een wielerploeg is voor DSM de volgende stap in het opfrissen van het imago. Het bedrijf richt zich tegenwoordig op duurzaamheid en vitaliteit en niet meer op de milieuvervuilende bulkchemie waarmee DSM groot is geworden.

Zijn er meer nieuwe sponsors?

Naast DSM zijn er nog twee prominente nieuwe sponsors voorgesteld. Deze winter is een heuse carrousel van wisselende fietsenmerken. Team Sunweb neemt afscheid van de fietsen van Cervélo, die doorschuiven naar Jumbo-Visma. Bianchi, dat jarenlang haar blauwgroene fietsen aan de geel-zwarte ploeg leverde, gaat in zee met Mitchelton-Scott.

Scott maakt de cirkel dan weer rond door op haar beurt te verhuizen naar Team DSM. De fiets die op de promotiefoto’s staat, is de Scott Addict RC. Onze verwachting is dat de sprinters ook gebruik zullen maken van de Scott Foil. En ook de teamwagens zijn van een nieuwe fabrikant. De auto’s van Škoda (Škoda Superb Combi) worden na twee jaar ingewisseld voor Volvo’s. Team DSM is een overeenkomst aangegaan met Volvo Car Nederland dat het team gaat voorzien van ploegwagens van het type Volvo V60 Cross Country.

Een andere nieuwe sponsor is Zoover. Dit bedrijf is gespecialiseerd in vakantiebeoordelingen en heeft een prominente plek gekregen op de schouders van het nieuwe shirt. De eigenaar van het bedrijf is een goede bekende van Spekenbrink. Eerder dit jaar werd het bedrijf namelijk gekocht door ondernemer Joost Romeijn. Hij is de oprichter Sunweb, dat hij vorig jaar verkocht aan het Scandinavisch-Duitse investeringsbedrijf Triton

En waar de afgelopen jaren werd gewerkt met de fietstcomputers van Sigma zagen we vandaag het logo van het Amerikaanse Wahoo. Het bedrijf dat vooral bekend is van de fietstrainers (Wahoo Kickr) gaat enkel de fietscomputers (waren van Sigma) en sporthorloges leveren; Team DSM blijft gebruik maken van de fietstrainers van het Italiaanse Elite.

Wordt Team DSM weer een Nederlandse licentie?

Het korte antwoord daarop: voorlopig niet.

“De nationaliteit van een licentie in de wielersport is technisch gezien niet belangrijk”, zegt Spekenbrink. “Net als Formule 1-teams is de nationaliteit niet belangrijk. Eigenlijk wordt het pas relevant als je nationale competities hebt. Wij zijn altijd internationaal geweest, zelfs toen we begonnen als klein team. We hebben toentertijd voor een Duitse licentie gekozen omdat daar én heel veel talent rondrijdt vanwege de omvang van het land én wij op de een of andere manier vanaf het begin altijd Duitse renners en personeel hebben gehad.”

“Toen we op een bepaald moment toch een vlaggetje moesten pakken, hebben we het land gepakt waar veel kansen voor ons lagen. In Nederland deden we altijd al erg veel voor de wielersport. In Duitsland moet je het wel elke keer een beetje aanwakkeren, daar gaat het niet altijd vanzelf. Vandaar dat we onze talentendagen in Duitsland houden en de Duitse wielerbond BDR een beetje helpen. Uit strategisch oogpunt is toen gekozen voor Duitsland.”

“De ploeg gaat niet veranderen. In Duitsland blijven we de talentendagen organiseren en zoeken naar talent. Met DSM, dat in Nederland is gevestigd, is het een overweging om vanuit synergiesamenwerking te overwegen weer een Nederlandse licentie te nemen. Maar dat willen we niet overhaasten.”

Wat zijn de doelen van Team DSM?

Sportief directeur Rudi Kemna lichtte de doelen voor komend seizoen toe. “Bij de vrouwen willen we tot de top blijven behoren. Bij de mannen willen we vooral verder werken aan een sterk blok voor de klassiekers, waar we veel succes mee hebben gehad. Daarnaast hebben we een sprinttrein die we verder willen ontwikkelen. En datzelfde willen we doen met onze jonge klassementsrenners. In de grote rondes gaan we opnieuw vooral voor dagsuccessen.”