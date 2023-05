Giro 2023: Dit was etappe 8 naar Fossombrone – Roglic deelt eerste tikje uit aan Evenepoel

Op zaterdag 13 mei vond de achtste etappe in de Giro d’Italia plaats. In een lastige overgangsrit met enkele steile muurtjes, kreeg de vlucht van de dag een vrijgeleide, maar zagen we ook een mooie strijd tussen de klassementsrenners. WielerFlits praat je helemaal bij.

De achtste etappe van de Giro d’Italia, 207 kilometer tussen Terni en Fossombrone, kende een pittige finale. In de laatste 55 kilometer moest tweemaal de loeisteile Muro dei Cappuccini (2,1 km aan 10%) beklommen worden. Als tussendoortje kregen de renners ook nog de langere Monte delle Cesane (7,1 km aan 7,1%) voorgeschoteld. Na de laatste beklimming van de Muro dei Cappuccini was het nog goed vijf kilometer naar de finish, in een dalende en vlakke lijn.

Ben Healy (EF Education-EasyPost) toonde zich duidelijk de sterkste van een dertienkoppige leidersgroep, die in verschillende schuifjes tot stand kwam. Daarbij was met Oscar Riesebeek (Alpecin-Deceuninck) ook een Nederlander vertegenwoordigd, terwijl Warren Barguil (Arkéa-Samsic) de dichtst geplaatste renner in het klassement was.

Al op de eerste Muro had Healy genoeg van zijn vluchtmakkers. Niemand bleek in staat om zijn tempo bergop te volgen, waardoor de Ier zo’n vijftig kilometer tot de finish alleen moest overbruggen. Ondanks weerwerk van INEOS-Grenadiers en Jumbo-Visma liep hij alleen maar uit.

Reacties

Ben Healy: "Ik wilde eigenlijk vooral de benen testen. Dus was ik verbaasd dat niemand me volgde, maar een tijdrit heb ik altijd wel in de benen. Ik heb tot aan de finish een goed tempo kunnen rijden." (flashinterview)

Andreas Leknessund: "Het is heel mooi om de trui te behouden. Dit was het gevecht wat ik gisteren verwachtte en waar ik toen al op hoopte. Dat we nu wel vol gas gingen en ik er echt voor moest vechten, is heel mooi." (flashinterview)

Remco Evenepoel: "Dit is geen etappe waar ik me optimaal op voorbereid heb. Primoz heeft nu eenmaal meer explosief vermogen dan ik. Net als Pogacar is hij op dat vlak bij de besten van het peloton. Anderzijds, op acht kilometer tijd veertien seconden verliezen is niet heel veel, maar het had beter niets geweest." (HLN)

Primož Roglič: "Ik ben altijd klaar om mijn kans te grijpen als die er is. Die slotklim van vandaag was zwaar en steil, maar ik had de benen en was goed. Ik ben heel tevreden over mijn conditie." (Het Nieuwsblad)

Derek Gee: "Ik hoopte gewoon op het podium te eindigen, dus ik ben superblij. Toen ik begon aan deze Giro dacht ik: er zijn geen kansen, ik moet gewoon proberen te overleven. Dat ik nu toch tweede eindig, is iets heel speciaals." (Eurosport)

Oscar Riesebeek: "Veel kansen heb je als een renner zoals ik niet in de Giro. Het was een uitgelezen kans om iets te tonen, maar ik kwam gewoon te kort." (Eurosport)

Bijzonderheden

De klassementsrenners werden op de Muri grondig getest. Jumbo-Visma wilde er een zware finale van maken, en toen kopman Primož Roglič op iets meer dan een kilometer van de top zelf versnelde, had Remco Evenepoel even geen antwoord in huis. Roglič dook de afdaling in met het INEOS-Grenadiers duo Tao Geoghegan Hart en Geraint Thomas en liep zo veertien seconden in op de wereldkampioen. Die laatste krijgt morgen in een 35 kilometer lange tijdrit echter een gouden kans om het kwartje weer naar de andere kant te laten vallen.

De kans is groot dat Evenepoel zondag het roze weer overneemt van Andreas Leknessund. Dat lukte zaterdag nog niet, want de Noor hield in de finale sterk stand. Hij verdedigt in de tijdrit een voorsprong van acht seconden op Evenepoel.

Uitvallers

Etappe 8

De dag van morgen

